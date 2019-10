Feyenoord kan borst natmaken: ‘De vonken vlogen er letterlijk vanaf’

Feyenoord gaat in zee met Dick Advocaat, die in De Kuip Jaap Stam opvolgt. De oud-verdediger was pas sinds afgelopen zomer actief bij de Rotterdamse club, maar concludeerde na enkele teleurstellende maanden dat het beter was om op te stappen. Volgens Sander Fischer en Thomas Verhaar doet Feyenoord er goed aan Advocaat in te lijven.

De twee spelers van Excelsior hebben bij Sparta Rotterdam samengewerkt met zowel Advocaat als Cor Pot, de vaste assistent van de oefenmeester. "Dick Advocaat staat erom bekend dat hij de boel goed op scherp kan zetten'", zegt Verhaar tegenover RTV Rijnmond. "Bij Sparta vlogen de vonken er de eerste weken letterlijk vanaf, alleen ging er toen iets mis dat de hiërarchie in het team niet hersteld werd."

"Ik hoop dat ze dat nu wel voor elkaar krijgen. Hopelijk hebben ze er van geleerd bij Sparta. Ik denk het wel", aldus de aanvaller. Fischer weet nog goed wat de eerste woorden waren van Advocaat toen de trainer zijn intrede deed bij Sparta. "Hij zei dat hij niet echt te spreken was over de kwaliteiten toen. Bij ons was Fred Grim meer de veldtrainer. En Cor is meer van de arm om de schouder."

Ahmad Mendes Moreira speelde in 2015 bij Excelsior Maassluis onder John de Wolf, die als assistent aan de slag zal gaan bij Feyenoord. "Hij was direct en hard. Dat vonden wij als spelers fijn", stelt de aanvaller van Excelsior over de oud-verdediger. "Spelers houden er van dat iemand recht voor zijn raap is en er niet omheen draait. Ik denk dat het een goede keuze van Feyenoord is."