Verbazing in Eindhoven om ‘natrap-lading’: ‘Dit heeft geen positief effect’

Derrick Luckassen heeft zich niet populairder gemaakt bij PSV, zo concludeert het Eindhovens Dagblad. De verdediger, die dit seizoen wordt verhuurd aan Anderlecht, oordeelde in gesprek met Het Nieuwsblad met duidelijke bewoordingen over zijn eigenlijke broodheer. Het Eindhovens Dagblad spreekt de verwachting uit dat Luckassen waarschijnlijk niet meer in actie komt voor PSV.

"Ik kon moeilijk met Mark van Bommel omgaan. Als ik hem op straat zou tegenkomen zou ik hem misschien wel een hand geven, maar verder niets. Ik zeg je hier en nu dat ik niet meer terugkeer. Van Bommel zit daar nog wel even en zolang hij daar zit, keer ik zeker niet terug. Dat is geen wrok, hij ligt me gewoon niet. PSV is een afgesloten hoofdstuk", aldus Luckassen, die in 2017 een andere transfer had willen maken.

‘Zolang Mark van Bommel er zit, keer ik zeker niet terug bij PSV’

Lees artikel

"Ja, ik heb spijt van mijn overstap naar PSV. Ik stond ook heel dicht bij Feyenoord en de technisch directeur van AZ zei me dat ik daar beter zou passen. Maar Marcel Brands (destijds de technisch directeur van PSV, red.) kon me overtuigen na een goeie babbel. Ik had er wel een goed gevoel bij." De woorden van Luckassen zijn inmiddels ook bekend in Eindhoven. 'Dit soort uitspraken heeft geen positief effect op een eventuele transferprijs in een komende verkoopperiode', schrijft de krant.

'Bart Ramselaar en Mauro Júnior waren vorig jaar ook snel uitgerangeerd onder Van Bommel, maar hun interviews kregen na een vertrek naar FC Utrecht en verhuur aan Heracles nooit een 'natrap-lading'", zo klinkt het. De krant vraagt zich af hoeveel zelfreflectie Luckassen heeft. 'Uiteindelijk is het namelijk altijd aan een speler zelf om de stap naar PSV te verteren, wat vanuit AZ minder makkelijk is dan het lijkt.'

'In Alkmaar staat iedereen op de banken bij een tweede of derde plek in de Eredivisie en bij PSV is er chagrijn, cynisme, teleurstelling en ergernis als de platte kar op stal blijft. (...) Kunnen omgaan met het verschil tussen mogen en moeten is een van de belangrijke stappen in de ontwikkeling tot topspeler. Uit het interview blijkt in ieder geval één ding en dat is dat Luckassen die stap nog niet heeft gezet', besluit men.