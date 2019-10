Johnsen en Zekhnini zijn er helemaal klaar mee: ‘Genoeg is genoeg’

Leif Gunnar Smerud kan niet meer beschikken over Dennis Johnsen en Rafik Zekhnini. De aanvallers van respectievelijk PEC Zwolle en FC Twente willen niet langer spelen onder de huidige coach van de Onder-21 van Noorwegen. De met 0-4 verloren wedstrijd tegen Jong Oranje was de druppel bij het duo, dat baalt van onder meer de speelwijze en de houding van Smerud.

"Genoeg is genoeg", zo klinkt het in gesprek met VG. "Zolang Smerud de bondscoach is, stel ik mij niet beschikbaar", aldus Zekhnini. "Hij zegt het ene, maar doet het andere. We waren bijvoorbeeld tien dagen bij elkaar, maar heb helemaal niet met hem gesproken. Dit heb ik nooit eerder meegemaakt", aldus de aanvaller, die niet het gevoel heeft dat hij een eerlijke kans krijgt.

"Hij zei dat er verdeeldheid binnen de spelersgroep is en geeft mij en Dennis daar de schuld van. Totale onzin, want ik heb het nagevraagd bij de spelers", zegt Zekhnini, die baalt dat er onder Smerud zoveel nadruk op verdedigen wordt gelegd. Ook Johnsen is niet onder de indruk van de tactiek van de bondscoach. "Ik heb niet het gevoel dat ik stappen maak bij de nationale ploeg", stelt de buitenspeler.

"Hij gebruikt de spelers op een verkeerde wijze, hij kijkt niet naar de kwaliteiten van de ploeg en denkt alleen maar aan het resultaat. Met deze spelers kunnen we veel aantrekkelijker spelen. We kunnen goed voetbal spelen als de trainer ons goed gebruikt", besluit Johnsen over Smerud, sinds 2014 als bondscoach actief bij de Onder-21 van Noorwegen.