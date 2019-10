‘Voormalig Juventus-ster klemgereden en op brute wijze overvallen’

Claudio Marchisio en zijn vrouw zijn onlangs op brute wijze beroofd, zo weet La Stampa woensdag te melden. Vier overvallers drongen korte tijd geleden het huis van de oud-middenvelder nabij Turijn binnen en namen geld en andere kostbare objecten mee. De exacte financiële schade die Marchisio is toegebracht is niet bekend.

De brute overval vond plaats in de luxueuze buurt net buiten Turijn waar Marchisio woont. Volgens bovengenoemde Italiaanse krant kunnen bezoekers alleen met een speciale code de compound betreden. In een verklaring die aan de politie is overhandigd valt te lezen dat Marchisio en zijn vrouw zijn klemgereden door de dieven, die vervolgens eisten dat de oud-speler medewerking zou verlenen.

De voormalig international van Italië, met 55 interlands achter zijn naam, zou zich niet hebben verzet en de dieven naar zijn woning hebben geleid. De vier overvallers zijn volgens La Stampa met een gereedstaande auto gevlucht. Van het viertal ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie is een onderzoek gestart en hoopt op korte termijn meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.

Marchisio speelde het grootste gedeelte van zijn actieve loopbaan voor Juventus. De 33-jarige oud-middenvelder droeg tussendoor een jaar op huurbasis het shirt van Empoli en stond na zijn vertrek bij Juventus nog een jaar onder contract bij Zenit Sint-Petersburg. Marchisio zette afgelopen zomer een punt achter zijn carrière.