Ronald Koeman beloont Calvin Stengs met plek bij Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft Calvin Stengs opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatie-interlands tegen Noord-Ierland en Estland. De twintigjarige AZ-aanvaller is het enige nieuwe gezicht in de voorselectie, die in totaal uit 28 spelers bestaat. Davy Pröpper, die de recente interlands van Oranje tegen Noord-Ierland en Wit-Rusland miste wegens een blessure, keert terug in de voorlopige selectie van Koeman.

Donyell Malen, die de laatste twee wedstrijden van PSV miste wegens blessureleed, is door Koeman ook op de voorlopige lijst gezet. Ploeggenoot Steven Bergwijn ontbreekt met een lichte kwetsuur. Luuk de Jong, trefzeker in de ontmoeting met Noord-Ierland in De Kuip, heeft in de voorhoede concurrentie van Wout Weghorst. Koeman zei onlangs dat hij een voorkeur heeft voor De Jong, maar dat Weghorst zeker op de voet gevolgd wordt.

Het Nederlands elftal speelt op 16 november in Belfast tegen Noord-Ierland. Drie dagen later, op 19 november, komt Estland op bezoek in de Amsterdam ArenA. In september werd nog met 0-4 gewonnen van Estland. Oranje staat momenteel bovenaan in kwalificatiegroep C, met vijftien punten uit zes duels. Duitsland staat op hetzelfde aantal punten. De eerste twee ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar. Bij een positief resultaat in Noord-Ierland is Oranje bijna verzekerd van een ticket voor het EK.

Volledige voorselectie Nederlands elftal:

Doel: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Kenneth Vermeer (Feyenoord), Jeroen Zoet (PSV)

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Joël Veltman (Ajax), Stefan de Vrij (Internazionale)

Middenveld: Donny van de Beek (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (FK Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanval: Ryan Babel (Galatasaray), Steven Berghuis (Feyenoord), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).