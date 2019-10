Dick Advocaat bevestigt vertrek én nieuw avontuur bij Feyenoord

Dick Advocaat wordt de nieuwe trainer van Feyenoord en zal voorlopig stoppen als analist bij de Champions League-uitzendingen van Veronica, zo meldt Veronica Inside woensdagochtend. Advocaat wordt in De Kuip de opvolger van Jaap Stam, die vanwege de teleurstellende resultaten van de afgelopen maanden opstapte.

Advocaat was vanaf vorig seizoen samen, samen met René van der Gijp, analist bij de Champions League-uitzendingen bij Veronica, onder leiding van presentator Wilfred Genee. "Ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan, maar vanuit Feyenoord is de wens neergelegd of ik wil stoppen met mijn tv-werkzaamheden", reageert Advocaat.

Advocaat vervangt Stam bij Feyenoord: 'Daarin is hij de beste'

Dit seizoen zal Advocaat dus niet meer actief zijn als analist tijdens Champions League-uitzendingen bij Veronica, zo meldt men. "Misschien volgend seizoen weer", sluit de oefenmeester af. Het is nog niet bekend wie Advocaat gaat opvolgen als analist. In de wandelgangen wordt Wim Kieft als voornaamste kandidaat genoemd om plaats te nemen naast Van der Gijp, zo klinkt het.

Voor de nieuwe trainer wordt zijn dienstverband bij Feyenoord zijn derde interim-klus in de afgelopen jaren nadat hij eerder al in het seizoen instapte bij Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Advocaat is geen onbekende in De Kuip, aangezien hij in 2016 al eens bij de club werkzaam was als adviseur van Giovanni van Bronckhorst. De verwachting is dat hij donderdag al zijn eerste training zal leiden.

‘Advocaat gooit staf overhoop en neemt clubicoon mee naar De Kuip’