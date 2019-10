‘Sarri houdt De Ligt uit de wind en laat hem tegen Genoa op adem komen’

Matthijs de Ligt zal woensdagavond om 21.00 uur niet aan de aftrap verschijnen bij de wedstrijd tussen Juventus en Genoa in de Serie A. Diverse Italiaanse media, waaronder Corriere dello Sport melden dat de Oranje-international rust krijgt van trainer Maurizio Sarri. De Ligt lag de laatste weken onder vuur door de fouten die hij maakte in het shirt van la Vecchia Signora.

De ex-Ajacied is zijn basisplaats niet kwijt, zo verzekeren de Italiaanse kranten. Er is nog volop vertrouwen in de twintigjarige verdediger. De Ligt krijgt even een adempauze in een periode waarin wedstrijden zich in een hoog tempo opvolgen. Dit was hij afgelopen seizoen bij Ajax al gewend, maar door alle kritiek van de afgelopen weken vanwege zijn allesbehalve overtuigende optredens en zijn veroorzaakte strafschop tegen Lecce, besluit Sarri om hem even uit de wind te houden met oog op de wedstrijden die nog komen.

Sarri verdedigt De Ligt: 'We hebben de beste defensie van Italië'

De Ligt heeft sinds zijn overstap van Ajax naar Juventus nog niet weten te overtuigen in Turijn. Hij maakte een goede indruk in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen in de Champions League, maar deed dat niet in de wedstrijden tegen Atlético Madrid, Napoli, Fiorentina en het Nederlands elftal. De mandekker viel geen enkele keer door de mand, maar was vaak ongelukkig in bepaalde acties.

Door de blessure van Giorgio Chiellini is De Ligt vaste basisspeler geworden sinds zijn transfer. Dinsdag gaf Sarri op de persconferentie nog aan dat hij het niet ziet zitten om zowel De Ligt als zijn kompaan Leonardo Bonucci rust te geven. "Op dit moment kan ik zowel Matthijs als Leonardo niet buiten het elftal laten", aldus de trainer, die veel vertrouwen houdt in de aankoop van 75 miljoen euro. "Wij hebben de beste verdediging in de competitie. Dit seizoen is het aantal doelpunten in de Serie A toegenomen, terwijl alle tegengoals die wij hebben gekregen bijna exclusief uit penalty's zijn voortgekomen."