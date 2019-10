‘Internazionale krijgt concurrentie uit Madrid in strijd om Ivan Rakitic’

Ivan Rakitic lijkt hard op weg naar de uitgang bij Barcelona. De Kroatische middenvelder is zijn vaste basisplaats kwijt onder trainer Ernesto Valverde. De situatie van Rakitic wordt volgens diverse media nauwlettend in de gaten gehouden door Internazionale en Paris Saint-Germain. Volgens Marca is er een nieuwe kaper op de kust, want ook Atlético Madrid heeft de Kroaat in het vizier.

Volgens de Spaanse sportkrant heeft de clubleiding van Atlético Madrid de interesse in Rakitic een aantal weken geleden telefonisch kenbaar gemaakt aan zijn entourage. Bestuurder Miguel Ángel Gil Marín ziet de 31-jarige middenvelder graag naar het Wanda Metropolitano komen. Hij ondernam in het verleden al twee keer een poging om hem aan te trekken. Toen Rakitic Schalke 04 in 2011 inruilde voor Sevilla zat hij al achter hem aan en toen Barcelona hem in de zomer van 2014 aantrok grepen de Madrilenen ook al mis.

Hoewel Internazionale volgens Italiaanse media topkandidaat is om Rakitic in te lijven, zou de speler zelf niet onwelwillend tegenover een overstap naar Atlético Madrid staan. Hij zou graag in de Spaanse hoofdstad wonen. Eenvoudig wordt het aantrekken van Rakitic niet, daar Internazionale er naar verluidt alles aan doet om hem in huis te halen. Er zou dagelijks contact zijn met de belangenbehartigers van Raktic.

Afgelopen zomer was er al volop interesse voor Rakitic. Destijds zag hij een vertrek niet zitten. Ondanks de komst van Frenkie de Jong rekende hij erop dat hij nog van grote waarde zou zijn voor Barça. De kaarten zijn echter anders geschud en Rakitic moet genoegen nemen met een bijrol. In alle competities kwam hij dit seizoen niet verder dan twee basisplaatsen en negen invalbeurten.