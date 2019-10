Real Madrid krijgt transferadvies over Bale: ‘Laat hem gratis gaan’

Predrag Mijatovic vindt dat Real Madrid afscheid moet nemen van Gareth Bale, zelfs wanneer er geen transfersom op tafel komt. De buitenspeler werd in 2013 nog voor ruim honderd miljoen euro overgenomen van Tottenham Hotspur, maar volgens Mijatovic zou de club er goed aan doen om hem transfervrij te laten gaan. “Er moet een knoop doorgehakt worden”, aldus de oud-spits.

Bale werd afgelopen zomer al veelvuldig in verband gebracht met een vertrek uit Madrid. Hij leek op weg naar China, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Mede door een verstoorde relatie met trainer Zinédine Zidane leek een vertrek het beste voor alle betrokken partijen. Geen club was echter bereid om zijn enorme salaris van naar verluidt 405.000 euro per week over te nemen en daarbij een hoge transfersom op tafel te leggen. Met een doorlopend contract tot medio 2022 zitten Bale en Real Madrid voorlopig aan elkaar vast.

“Real Madrid wilde hem in de zomer al verkopen maar er werd geen oplossing gevonden”, weet Mijatovic te vertellen in het televisieprogramma El Larguero van Cadena SER. Bale kwam dit seizoen in alle competities slechts tot zeven basisplaatsen. “Er moet een besluit genomen worden. Zijn contract loopt nog drie jaar door, dus dat maakt de situatie een stuk lastiger.”

“Kijkend naar de cijfers, dan denk ik dat Bale al winst heeft opgeleverd”, vervolgt Mijatovic. “Als een speler met zijn salaris niet gemotiveerd is, dan is het beter om hem gratis te laten gaan en dan houd je het salaris over. Het is beter om hem te laten gaan voor een bedrag dat onder zijn waarde ligt. Of het beter is om hem gratis te laten gaan dan om hem te houden? Zonder twijfel.”