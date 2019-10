Donny van de Beek mentor voor jonge ploeggenoot: ‘Hij helpt me altijd’

Kenneth Taylor speelt nu nog zijn wedstrijden namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar de verwachting is dat het zeventienjarige talent in de komende seizoenen de stap zal maken naar de hoofdmacht. De middenvelder traint inmiddels regelmatig mee met het eerste van de Amsterdammers en wordt daar geholpen door onder meer trainer Erik ten Hag en ploeggenoot Donny van de Beek.

“Hij probeert me altijd te helpen, te stimuleren. Maar dat doen de spelers ook”, vertelt Taylor in gesprek met de NOS over zijn band met Ten Hag. Aan de woorden van Van de Beek heeft hij ook veel: “Ja, hij helpt me altijd. Vooral op voetbalgebied. Hij is al zo vaak in Champions League-wedstrijden in situaties gekomen waarin ik nog nooit ben geweest.”

“Dan zegt hij hoe ik op die momenten moet handelen. Schieten, draaien, kaatsen. Zulk soort dingen.” Taylor beschouwt de Oranje-international dan ook als een mentor: “Ja, zeker. We hebben ook veel contact, vooral via Snapchat en Instagram. Bijna altijd over voetbal. Als ik een fotootje post, wenst hij me altijd succes.”

De aandacht van de jongeling is voor nu even niet gericht op Ajax, maar op het WK Onder-17 in Brazilië. De Nederlandse talenten verloren hun eerste wedstrijd van het toernooi verrassend van Japan en moeten woensdagavond van Senegal winnen om uitzicht te houden op de volgende ronde: “Ja, tegen Japan hebben we echt als team gefaald. Zij maakten ons tactisch af en wij hadden daar geen antwoord op”, legt Taylor, die de aanvoerdersband draagt bij Oranje Onder-17, uit.

“Het is op die momenten ook aan mij de taak om het team beter te laten spelen, maar dat is niet gelukt. Dat neem ik mijzelf ook kwalijk.” De middenvelder weet dat het erop of eronder is tegen de Senegalezen. “Ja, zeker. Het is onze laatste kans. We beseffen heel goed dat we twee keer móeten winnen om door te gaan op dit WK.” Oranje en Senegal treffen elkaar om 21.00 uur Nederlandse tijd in het Estádio Kléber Andrade in Cariacica.