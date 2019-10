Feyenoord bevestigt komst Dick Advocaat en nieuwe assistenten

Dick Advocaat maakt het seizoen af als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers maken woensdag via de officiële kanalen bekend dat de 72-jarige oefenmeester zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2020. Zoals verwacht haalt de opvolger van de maandag opgestapte Jaap Stam de bezem door de technische staf. Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat en Roy Makaay moeten het veld ruimen. Advocaat neemt zijn vaste rechterhand Cor Pot en clubicoon John de Wolf mee als zijn assistenten; Said Bakkati blijft. Aanstaande zondag zit de nieuwe technische staf al op de bank als de Rotterdammers op bezoek gaan bij VVV-Venlo.

Met Advocaat aan het roer hoopt men in De Kuip op betere tijden. Onder Stam was Feyenoord afgezakt naar de twaalfde plaats op de ranglijst. Afgelopen zondag gingen de Rotterdammers kansloos onderuit in de Johan Cruijff ArenA tegen Ajax. Na de 4-0 nederlaag werd de spelersbus in Rotterdam opgewacht door tientallen woedende fans. Een dag later trok Stam zijn conclusies en trok hij de deur in De Kuip achter zich dicht. Het contact met Advocaat was vervolgens snel gelegd. De ervaren oefenmeester was eerder dit jaar al in beeld als opvolger voor Van Bronckhorst, maar toen bedankte hij vriendelijk.

Advocaat vervangt Stam bij Feyenoord: 'Daarin is hij de beste'

Het is niet de eerste keer dat Advocaat Feyenoord uit de problemen moet helpen. In februari 2016 werd hij aangesteld als klankbord voor hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Laatstgenoemde was onervaren en had veel aan de ervaring van Advocaat, die op de achtergrond opereerde. Na een paar maanden vertrok Advocaat, die vervolgens nog werkzaam was bij Fenerbahçe, het Nederlands elftal, Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

"Na het vertrek van Jaap Stam moesten we snel schakelen", zegt technisch directeur Sjaak Troost op de clubsite. "Als een trainer met de enorme staat van dienst van Dick Advocaat beschikbaar en bereid is de club voor dit seizoen te helpen, hoef je daar als clubleiding natuurlijk niet lang over na te denken. Met zijn ervaring, autoriteit en gedrevenheid en met een grotendeels vernieuwd assistenten-team hebben we er vertrouwen in dat we de weg omhoog vinden."

Het vertrek van Van Gastel, Makaay en Landzaat wil niet zeggen dat de clubleiding hen de huidige lastige periode aanrekent, aldus Troost. "Deze stap, waarvan ik uiteraard begrijp dat die voor hen heel vervelend is en ook onverwachts komt, zet de clubleiding puur vanwege de overtuiging dat de A-selectie toe is aan nieuwe impulsen. Met het vertrek van Jaap Stam was hét moment aangebroken om de staf op meerdere posities te vernieuwen. Waarbij ik dus nadrukkelijk stel dat dit niets met hun individuele kwaliteiten of de inzet van het drietal te maken heeft."