Spaanse kranten prijzen De Jong en Messi: ‘Niemand eet aan dezelfde tafel’

Barcelona veroverde dinsdagavond de koppositie in LaLiga door een 5-1 overwinning op Real Valladolid. Met twee doelpunten en evenveel assists was Lionel Messi de absolute uitblinker aan Catalaanse zijde. Ook Frenkie de Jong maakte opnieuw een uitstekende indruk. De Spaanse media zijn dan ook lovend over de Argentijn en Nederlander in dienst van Barcelona.

“Niemand eet aan dezelfde tafel als Leo Messi”, schrijft AS. “Hooguit Cristiano Ronaldo mag het toetje en koffie meepikken. Messi mag twee doelpunten en twee assists toevoegen aan zijn belachelijke nalatenschap, waar maar geen einde aan lijkt te komen. Zijn vermogen om het spel te domineren, met een bijna beledigende superioriteit is ongeëvenaard. Zijn vrije trap was fantastisch, evenals de doelpunten die hij voorbereidde voor zijn ploeggenoten. Daarbovenop kwamen nog eens de trucjes en gebruikelijke panna. Buitengewoon.”

“Hij is dé complete middenvelder”, schrijft AS over Frenkie de Jong, die na een uur spelen bij een 3-1 voorsprong naar de kant werd gehaald. “Hij is iemand die in staat is om op te komen en een aanval op te zetten en ook een counter onschadelijk kan maken. Hij verplaatst de bal alsof hij schildert op een wit laken en doet dat met een voortreffelijke elegantie. We hebben het hier over een absolute topspeler. Valverde haalde hem uiteindelijk naar de kant, met oog op de wedstrijden die komen gaan.”

Ook Sport is lovend over het spel van Messi. Hij wordt beoordeeld met een tien. “Vanaf de eerste minuut werd hij achtervolgd door de tegenstander, maar hij had slechts een moment nodig om de bal bij Arturo Vidal te brengen, die krachtig afrondde. Toen kwam er nog een doelpunt. En daarna bracht hij controle de derde goal. Een genie.” De Jong krijgt een zeven voor zijn spel in het Camp Nou. “Hij liet weer eens zien hoe een middenvelder moet spelen. Hij laat zijn ploeggenoten ook beter spelen door hen onderdeel van zijn spel te maken. Kan je de bal niet kwijt? Kijk naar hem.”

“De Jong was constant op zoek naar de open ruimtes op het veld en hij weet precies hoe hij zijn bewegingsvrijheid moet gebruiken. Hij wil het spel van Barça begrijpen en heeft altijd oog voor de goede passlijnen”, schrijft Mundo Deportivo over De Jong. Op de website van Marca staat Messi bovenaan als uitblinker, met De Jong als nummer twee. “De Nederlandse middenvelder blijft maar groeien in Barcelona. Opnieuw blonk hij uit, deze keer aan de linkerkant van het middenveld. Zijn passing was voortreffelijk.”