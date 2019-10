‘Speelt AZ morgen tegen Ronaldo, dan zegt hij dat hij die in zijn zak steekt’

Owen Wijndal is dit seizoen definitief doorgebroken bij AZ. De negentienjarige linksback debuteerde op zeventienjarige leeftijd onder John van den Brom, maar heeft nu onder trainer Arne Slot een vaste basisplaats bemachtigd. In gesprek met het Algemeen Dagblad omschrijven zijn begeleider José Fortes Rodriguez, topsportbegeleider Bart Heuvingh en jeugdtrainer Martin Haar het talent als een vrolijke kerel met veel bravoure.

Fortes, compagnon van Mino Raiola, laat weten dat Wijndal niet snel ergens van onder de indruk is. Ook niet toen Ajax hem wilde inlijven en diverse buitenlandse clubs interesse toonde. “We hebben gezeten met Ajax en het verhaal aangehoord, maar Owen wilde toch bij AZ blijven", zegt Fortes. “Hij had toch het beste gevoel bij AZ. En zijn ouders ook. Die zijn belangrijk voor hem. Nuchtere mensen. Ze zijn gescheiden maar vormen een stabiele basis.”

Volgens Heuvingh heeft zijn zelfvertrouwen Wijndal, met 17 jaar en 68 dagen de jongste AZ-debutant ooit, ver gebracht. “Hij is voor niemand bang”, aldus de topsportbegeleider van AZ in de krant. “Dan loopt hij door de gangen van het trainingscomplex in Wijdewormer en zegt hij dat hij 'de komende tegenstander wel even in het zakkie zal hebben komend weekeinde.'”

Die bravoure is bekend bij Haar. “Gek is hij van Real Madrid. Hij zegt gewoon dat hij daar later gaat spelen. Iedereen lachen. Ik vind dat wel mooi. Speelt AZ morgen tegen Ronaldo, dan zegt hij dat hij die in zijn zak steekt”, aldus Haar, die benadrukt dat Wijndal er nog niet is. “Owen moest wel even de klik maken nog. Net wat meer doen dan eerst. Dat heeft hij wel gedaan. Dat hij nu zo goed speelt, is de beloning daarvan.”