Nederlands bedrijf sleept Messi voor de rechter: ‘Het houdt een keer op’

Lionel Messi moet maandag voor de Spaanse rechter verschijnen wegens een geschil met het Nederlandse bedrijf Easy2Company, zo meldt De Telegraaf woensdagochtend. De handelsfirma uit Heerhugowaard sloot vijf jaar geleden een sponsorcontract met het managementbureau van Messi om hun Space Scooters (een step met hefboomaandrijving) aan de man te brengen, maar de samenwerking heeft aan beide kanten tot weinig tevredenheid geleid.

Easy2Company en de sterspeler van Barcelona sloten een miljoenenovereenkomst, waarbij het de bedoeling was dat Messi reclame zou gaan maken voor de Space Scooters. “Wij hadden als klein bedrijf vooral grote verwachtingen van het digitale platform Messi.com, waar de ruim zeventig miljoen van zijn jeugdige volgers onze Space Scooter met het logo van Messi rechtstreeks zouden kunnen bestellen”, legt Joost Blom, directeur van het bedrijf, uit.

De samenwerking verliep echter moeizaam, vertelt Blom. “Zo mocht de video-opname van de fotoshoot, waarbij Messi samen met een groepje kinderen op een Space Scooter door een studio rondjes rijdt, ondanks eerdere afspraken, opeens niet gemaakt worden.” Messi maakte daarnaast niet op de afgesproken momenten reclame voor het bedrijf op zijn Facebook-pagina, terwijl ook internetplatform Messi.com geen succes werd. “Terwijl dat nu juist de reden was om het contract überhaupt aan te gaan.”

Easy2Company, dat al wel driekwart van de sponsorinkomsten over heeft gemaakt richting Spanje, hield daarom zijn laatste betaling in en beklaagde zich een aantal keer in Barcelona over de samenwerking. Deze beslissing wordt door het kamp-Messi echter weer opgevat als ‘wanbetaling’, terwijl de overweging van het bedrijf om dan maar helemaal een einde te maken aan de deal gezien zou worden als contractbreuk. Easy2Company probeerde eerder Messi al een keer op te laten roepen als getuige om hem te laten horen over de gemaakte afspraken, waarbij hij zelf aanwezig was, maar de aanvaller liet toen echter verstek gaan. “Daarom is hij gedwongen om komende maandag te verschijnen”, voegt Evert Hoekstra, advocaat van het bedrijf, toe.

Pablo Negre, de directeur van Messi Management, geeft aan nog te hebben geprobeerd een andere oplossing te zoeken dan het uitvechten voor de rechter: “Maar onze voorstellen werden niet geaccepteerd. Daarmee is het klaar, en nu komt er een proces.” Directeur Blom van het Nederlandse bedrijf kan zich in ieder geval niet vinden in de beschuldiging van wanbetaling: “We hebben bijna 75 procent van de financiële verplichtingen betaald. En honderden Space Scooters weggegeven aan goede doelen en de Messi Foundation. Maar we hebben er niet voor teruggekregen wat was afgesproken, en dan houdt het een keer op.”