‘Advocaat gooit staf overhoop en neemt clubicoon mee naar De Kuip’

Dick Advocaat wordt op korte termijn de opvolger van de opgestapte Jaap Stam bij Feyenoord, zo melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad woensdagochtend vroeg. De ervaren oefenmeester zit naar alle waarschijnlijkheid zondag al op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo en maakt de rest van het seizoen af in De Kuip.

De komst van de 72-jarige oefenmeester betekent het einde van Jean-Paul van Gastel, Denny Landzaat, Roy Makaay en Said Bakkati als assistenten bij het eerste elftal. Advocaat neemt zijn vaste rechterhand Cor Pot mee en heeft ook een plek voor clubicoon John de Wolf ingeruimd in zijn nieuwe staf. De oud-verdediger is momenteel eveneens werkzaam als trainer bij de amateurs van Spakenburg.

Van Gastel, Landzaat, Makaay en Bakatti vertrekken mogelijk niet definitief bij Feyenoord, aangezien er nog wordt gekeken of zij in een andere rol voor de club behouden kunnen worden. Laatstgenoemde kwam afgelopen zomer met Stam mee naar Rotterdam en zou goed binnen de spelersgroep liggen. Eerder werd echter al wel duidelijk dat hij zich het liefst solidair op wil stellen aan Stam, die maandag zijn vertrek aankondigde.

Jaap Stam vertrekt per direct als trainer van Feyenoord

Van Gastel is op zijn beurt al sinds 2011 werkzaam in de staf van het eerste elftal en wordt bij Feyenoord gezien als ‘cultuurbewaker’. De oud-speler van de club, die daarvoor zes jaar werkzaam was in de jeugdopleiding, liet zich naar verluidt onder Stam echter ‘niet of nauwelijks gelden’, zo voegt het Algemeen Dagblad toe. Hij zal daarom niet eenzelfde rol vervullen onder Advocaat.

Voor de nieuwe trainer wordt zijn dienstverband bij Feyenoord zijn derde interim-klus in de afgelopen jaren nadat hij eerder al in het seizoen instapte bij Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Advocaat is bovendien geen onbekende in De Kuip, aangezien hij in 2016 al eens bij de club werkzaam was als adviseur van Giovanni van Bronckhorst. De verwachting is dat hij donderdag al zijn eerste training zal leiden.