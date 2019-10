Marca: drie grote clubs uit Spanje willen Omar Rekik (17) snel inlijven

Omar Rekik wordt begeerd door clubs uit Spanje, meldt Marca. Het zeventienjarige broertje van Karim Rekik staat volgens de Madrileense sportkrant in de belangstelling van drie niet nader genoemde 'grote clubs' uit Spanje. Rekik ligt nu nog tot de zomer van 2021 vast bij Hertha BSC, waar ook zijn broer onder contract staat.

Juanky Cabre, zaakwaarnemer van de jonge centrale verdediger, zou de afgelopen weken op bezoek zijn geweest bij verschillende clubs in Spanje. 'Zeker drie grote clubs' hadden naar verluidt contact opgenomen met Cabre om te informeren naar Rekik, die eerder actief was in de jeugd bij Feyenoord, Manchester City, PSV en Olympique Marseille.

Rekik, die in het verleden jeugdinterlands voor zowel Nederland als Tunesiƫ heeft afgewerkt, maakt indruk bij Hertha BSC. Zo fungeert de stopper vaak als aanvoerder van de Onder-19 van de Duitse club. Volgens Marca willen de Spaanse clubs deze winter toeslaan. Mocht een wintertransfer niet lukken, dan moet Rekik komende zomer overkomen.

Karim Rekik liet in 2018 nog weten dat hij hoopte dat hij ooit samen met zijn broertje bij het eerste van Hertha zou voetballen. "Omar is lang en ongelooflijk getalenteerd. Hij is centrale verdediger, maar kan ook als defensieve middenvelder spelen. Het zou een droom zijn als we samen in het Olympiastadion zouden spelen voor Hertha. Misschien over drie jaar."