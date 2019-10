Wilfred Genee verklapt nieuwe trainer: ‘Morgen maakt Feyenoord het bekend’

Dick Advocaat gaat definitief aan de slag bij Feyenoord, meldt Wilfred Genee. De trainer wordt na het vertrek van Jaap Stam gebombardeerd tot topkandidaat om het roer over te nemen in De Kuip. Nadat Advocaat zelf al had bevestigd dat hij in contact staat met Feyenoord, laat Genee nu weten dat de coach daadwerkelijk gaat tekenen in Rotterdam.

“Eigenlijk was het dus al veel eerder besloten”, begint de presentator van Veronica, die bij de tv-zender samenwerkt met Advocaat, dinsdagavond op Twitter. “Morgen maakt Feyenoord het zelf bekend: Dick Advocaat de nieuwe trainer in De Kuip. Wel jammer van onze Champions League-avonden”, doelt Genee op de functie van Advocaat als analist.

Jaap Stam vertrekt per direct als trainer van Feyenoord.

Advocaat liet bij BSVC op NPO Radio 1 al weten dat hij contact heeft met de huidige nummer twaalf van de Eredivisie. "Ik wist niet dat jullie het waren, anders had ik ook niet opgenomen. Of ik erover nadenk? Ja, zo kan je het uitleggen. Ik weet niet wanneer er meer bekend wordt. Feyenoord gaat een beslissing nemen over wat ze gaan doen en dan zullen ze het wel bekendmaken."

Advocaat zit sinds deze zomer zonder club. Als laatst was hij een seizoen in dienst van FC Utrecht, waarmee hij de play-offs om Europees voetbal won. In 2016 vervulde hij bij Feyenoord een rol als klankbord annex adviseur van trainer Giovanni van Bronckhorst. Eerder was Advocaat werkzaam bij onder meer PSV, Glasgow Rangers, Zenit St. Petersburg, Fenerbahçe, Sunderland, Sparta en AZ. Ook was hij bondscoach van onder andere Nederland, België, Rusland, Zuid-Korea en Servië.