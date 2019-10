Onnavolgbare Lionel Messi nadert topvorm bij dikke zege Barcelona

Barcelona is de nieuwe koploper in LaLiga. Het elftal van trainer Ernesto Valverde won dinsdagavond aan de hand van een bij vlagen onnavolgbare Lionel Messi met 5-1 van Real Valladolid en heeft de eerste plaats daardoor overgenomen van Granada. Messi was tegen Real Valladolid onder meer goed voor twee doelpunten en twee assists. Frenkie de Jong begon bij de Catalanen in de basis en speelde precies een uur.

Barcelona kwam afgelopen weekend niet in actie vanwege de uitgestelde Clásico, maar toch koos Valverde er tegen Real Valladolid voor om enkele van zijn vaste waarden te sparen. Antoine Griezmann begon bijvoorbeeld op de reservebank, terwijl Arthur zelfs helemaal ontbrak in de wedstrijdselectie van de Catalanen. Het ontbreken van Arthur zorgde ervoor dat Frenkie de Jong en Sergio Busquets samen met Arturo Vidal op het middenveld kwamen te spelen. Barcelona begon voortvarend aan de wedstrijd, want Clément Lenglet knalde al na twee minuten voetballen de 1-0 tegen de touwen, via de onderkant van de lat.

De voorsprong hield echter slechts een klein kwartier stand. Een indraaiende vrije trap vanaf de linkerkant van het veld werd matig verwerkt door Marc-André ter Stegen, waarna de rebound die volgde van dichtbij werd benut door Kiko Olivas: 1-1. Real Valladolid dacht daarmee lekker in de wedstrijd te zitten, maar Barcelona nam aan de hand van Messi nog in de eerste helft ruim afstand van de bezoekers. De Argentijnse vedette bediende na een halfuur met succes Vidal, die na een loopactie in de zestien kon scoren, en bepaalde zelf uit een schitterende vrije trap de ruststand op 3-1.

Real Valladolid had daar niet meer van terug en kwam in de tweede helft eigenlijk geen moment meer in de buurt van een comeback. Na precies een uur spelen besloot Valverde De Jong rust te gunnen en diens vervanger Ivan Rakitic leverde een kwartier voor tijd de assist op de 4-1 van Messi. Rakitic gaf de bal in de loop mee met Messi, die knap aannam en vervolgens doeltreffend uithaalde. Luttele minuten later was Messi ook betrokken bij het vijfde en laatste doelpunt van Barcelona. Hij had een fraaie steekpass in huis op de dan toe vrij onzichtbare Luis Suárez, die vervolgens oog in oog met doelman Jordi Masip koelbloedig afrondde.