Sergio Agüero weet bij mijlpaal twee keer te scoren voor Man City

Manchester City had dinsdagavond zeer weinig moeite met Southampton in de vierde ronde van de EFL Cup. De sterrenformatie van manager Josep Guardiola liep eenvoudig uit naar een comfortabele 3-1 overwinning. Sergio Agüero was de grote man aan de kant van the Citizens door twee keer het net te vinden in wedstrijd nummer 350 voor City.

Na twintig minuten voorsprong had de thuisploeg de voorsprong te pakken. Een uitgedachte corner kwam terecht op het hoofd van Nicolas Otamend, die raak kopte: 1-0. Daarna mocht Agüero schitteren in het Etihad Stadium. De Argentijn wist in minuut 38 en 56 de voorsprong uit te breiden. Southampton deed nog wat terug via Jack Stephens, maar daar bleef het bij: 3-1.

