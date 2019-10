FC Emmen buigt het hoofd in doelpuntrijk voetbalgevecht tegen KKD-club

NAC Breda heeft zich dinsdagavond ten koste van FC Emmen geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De Parel van het Zuiden kwam drie keer op voorsprong tegen FC Emmen, dat de club uit de Keuken Kampioen Divisie uiteindelijk niet wist verslaan. De ploeg van Dick Lukkien werkte twee keer een achterstand weg, maar een derde maal zat er niet in: 3-2.

NAC Breda kwam na een halfuur spelen op voorsprong door Sydney van Hooijdonk, na uitstekend voorbereidend werk van Ivan Ilic. De Serviër had een sterke solo in huis en legde af op Van Hooijdonk, die de bal hard tegen de touwen werkte: 1-0. FC Emmen wist in de eerste helft de stand nog gelijk te trekken. Michael Chacón stuitte eerst nog op doelman Nick Olij, maar was in de rebound wel succesvol: 1-1.

In de tweede helft kopte Roger Riera zijn ploeg weer op voorsprong, maar FC Emmen kon aan de andere kant van het veld via Michael de Leeuw eveneens via het hoofd scoren: 2-2. Een kwartier voor tijd was het weer de beurt aan NAC. Finn Stokkers was eveneens trefzeker met het hoofd en zorgde voor een nieuwe voorsprong, die in het slot van de wedstrijd niet meer uit handen werd gegeven.