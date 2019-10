Bayern München kruipt door oog van de naald in DFB Pokal

Bayern München heeft dinsdagavond ternauwernood gewonnen in ronde twee van de DFB Pokal. De formatie van Niko Kovac wist op bezoek bij VfL Bochum, dat momenteel de zestiende plek bezet in de 2. Bundesliga, niet te imponeren en kwam zelfs op achterstand. Pas diep in de tweede helft kon Bayern het tij keren: 1-2.

Kovac koos ditmaal voor een andere opstelling dan gebruikelijk, waardoor onder anderen Robert Lewandowski, Philippe Coutinho en Thomas Müller. Der Rekordmeister was in de eerste helft de betere partij, waarbij de bezoekers ook iets meer kansen kregen. Desalniettemin bood Bochum kranig weerstand en wist de thuisploeg bij tijd en wijle ook gevaarlijk te worden.

Vlak voor rust pakte Bochum de voorsprong door een eigen doelpunt van gelegenheidslinksback Alphonso Davies, die een voorzet van Danny Blum volledig verkeerd inschatte en de bal per ongeluk in het eigen doel werkte: 0-1. Bayern ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar pas vlak voor het einde van de reguliere speeltijd slaagde de uitploeg in deze missie.

Serge Gnabry produceerde de 1-1, waarna verlenging een mogelijkheid was. Invaller Müller zorgde vlak voor tijd er echter voor dat Bayern zeker was van de volgende ronde door een voorzet van Kingsley Coman binnen te tikken. Tussen de doelpunten van Bayern door had Armel Bella-Kotchap ook nog een rode kaart gekregen.