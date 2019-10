Achahbar schittert in KNVB Beker; PEC maakt het spannend tegen amateurs

PEC Zwolle heeft zich ternauwernood geplaatst voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer John Stegeman had dinsdag veel moeite met Hoek. Uiteindelijk wist de club uit de Eredivisie het toch klaar te spelen: 0-3. FC Dordrecht en Go Ahead Eagles wonnen tegelijkertijd van MVV Maastricht en Almere City FC.

Hoek - PEC Zwolle 0-3

PEC Zwolle had het betere van het spel, maar de Eredivisionist bleek in de eerste helft niet bij machte om de amateurs van Hoek te pijnigen. Na bijna een uur spelen wist PEC Zwolle raak te schieten. Lennart Thy brak de ban door de bal in het netje te deponeren, na een halfgekraakt schot van Iliass Bel Hassani: 0-1. PEC Zwolle wist vervolgens de voorsprong te behouden en pas vlak voor tijd verder uit te breiden via Dennis Johnsen en nogmaals Thy.

FC Dordrecht - MVV Maastricht 3-1

Anass Achahbar begon bij Dordrecht in de basis en bewees na ruim twintig minuten spelen zijn waarde voor de Schapenkoppen. De voormalig Feyenoorder werd bereikt door Jordy Wehrmann, waarna hij van riante afstand doel trof: 1-0. Dordrecht kon echter niet lang genieten van zijn voorsprong, want MVV trok de stand via Thijmen Goppel nog in het eerste bedrijf gelijk. De gelijkmaker was op dat moment verdiend, want MVV klopte nadrukkelijk op de deur. Het bezoek had de overhand, maar wist dat in de tweede helft niet door te zetten en kreeg in de slotfase uiteindelijk uiteindelijk het deksel op de neus, door twee goals van Achahbar, die zo een hattrick voor zijn rekening nam.

Almere City - Go Ahead Eagles 1-3

Het Yanmar Stadion kreeg een vermakelijke eerste helft voorgeschoteld. Nadat beide teams elkaar in het eerste halfuur in evenwicht hadden gehouden, ontbrandde het duel in het laatste kwartier voor rust. James Efmorfidis bracht Almere City na 32 minuten voetballen op voorsprong met een geplaatst schot, maar dankzij doelpunten van Sam Beukema en Richard van der Venne leidde Go Ahead Eagles halverwege toch met 1-2. In de tweede helft stelde Go Ahead de overwinning veilig dankzij een doelpunt van Adrian Edqvist.