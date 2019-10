FC Den Bosch hard onderuit tegen amateurs; ook Helmond Sport faalt

FC Den Bosch heeft dinsdag in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker een flater geslagen door te verliezen van de amateurs van IJsselmeervogels: 3-0. De ploeg van trainer Erik van der Ven kreeg in de eerste helft een flinke domper te verwerken gezien de rode kaart en een benutte penalty tegen en de club uit de Keuken Kampioen Divisie kon de schade nadien niet meer herstellen. Tegelijkertijd verloor Helmond Sport met 2-1 van GVVV.

IJsselmeervogels - FC Den Bosch 3-0

Leo Väisänen zorgde halverwege de eerste helft voor de ommekeer in de wedstrijd. De verdediger moest een foute pass van doelman Wouter van der Steen tenietdoen door aanvaller Danny van den Meiracker af te stoppen. Väisänen deed dit volgens de arbiter onreglementair en moest met rood van het veld.

De gegeven penalty werd vervolgens benut door Van den Meiracker zelf: 1-0. De thuisploeg wist in de tweede helft de voorsprong verder uit te breiden en de zege binnen te hengelen. Maikel de Harder zette de 2-0 op het scorebord, waarna Ahmed El Azzouti de 3-0 voor zijn rekening nam. IJsselmeervogels hoefde daarna geen goal meer te incasseren en mocht na negentig minuten juichen.

GVVV – Helmond Sport 2-1

Helmond boekte bijna twee weken geleden in de Keuken Kampioen Divisie tegen FC Dordrecht (1-2) de eerste uitoverwinning sinds 9 maart 2018, maar dat de Brabanders op vreemde bodem nog altijd kwetsbaar zijn, bleek vanavond wel weer in Veenendaal. GVVV deed weinig onder voor de eerstedivionist en kwam kort na de onderbreking op voorsprong via Berry Powel, die raak kopte uit een vrije trap van Wesley Goeman: 1-0. Een benutte strafschop van Tibeau Swinnen bracht Helmond Sport vervolgens nog wel op gelijke hoogte, maar zeven minuten voor tijd wist GVVV via Philips Ties toch weer toe te slaan.