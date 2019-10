Machtige uithaal Lucas Pérez laat Jan Oblak om twee redenen beteuterd achter

Atlético Madrid heeft dinsdagavond naast de koppositie in LaLiga gegrepen. Het elftal van trainer Diego Simeone leek op bezoek bij laagvlieger Deportivo Alavés op weg naar een zuinige overwinning, maar een prachtig doelpunt van Lucas Pérez bezorgde los Colchoneros in de slotfase toch nog een kater: 1-1. Atlético komt door de remise op twintig punten uit elf duels en heeft de tweede plaats voorlopig overgenomen van Barcelona, dat twee wedstrijden minder speelde en later vanavond nog in actie komt tegen Real Valladolid.

Alavés begon de wedstrijd als de nummer veertien van LaLiga, maar in het eigen Estadio Mendizorrotza presteren de Basken dit seizoen uitstekend. De laatste twee thuisduels werden met 2-0 gewonnen van respectievelijk Real Mallorca en Celta de Vigo en ook Atlético Madrid had het lastig tegen het elftal van trainer Asier Garitano. Beide teams kwamen in de eerste helft nauwelijks tot uitgespeelde kansen, waardoor het publiek aanvankelijk een vervelende wedstrijd voorgeschoteld kreeg en er halverwege een doelpuntloze stand op het scorebord stond.

In de tweede helft kwam de wedstrijd meer los. Joselu zette kort na de onderbreking het hoofd tegen een hoekschop van Lucas Pérez, maar zijn inzet scheerde rakelings voorbij het doel van Jan Oblak. Even later kreeg Renan Lodi de grootste kans van de wedstrijd tot dan toe voor Atlético: de Braziliaanse linkervleugelverdediger zag zijn volley gesmoord worden door Manu García. Halverwege de tweede helft moest Oblak voor het eerst een serieuze redding verrichten. Rubén Duarte werd in stelling gebracht door Luis Rioja, waarna het lage schot van de verdediger werd gekeerd door Oblak.

Vijf minuten later opende Álvaro Morata, die na een uur spelen was ingebracht voor Héctor Herrera, aan de overzijde de score. De spits combineerde door de as van het veld fraai met Ángel Correa, waarna hij oog in oog met doelman Fernando Pacheco koelbloedig afrondde. Atlético leek vervolgens af te stevenen op een overwinning, maar zeven minuten voor tijd ging het toch nog fout voor het elftal van Simeone. Lucas Pérez schoot vanaf een meter of achttien schitterend raak en zorgde daarmee voor een puntendeling. De late gelijkmaker was extra zuur voor Oblak: de Sloveense doelman leek voor de 96ste keer het doel van Atlético in LaLiga schoon te gaan houden en daarmee het clubrecord van Abel Resino te gaan verbreken. Dat record moet hij nu echter voorlopig blijven delen met de oud-doelman.