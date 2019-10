Schreuder, Brenet en Locadia denderen door in Duitsland

Alfred Schreuder lijkt zijn draai bij TSG Hoffenheim volledig gevonden te hebben. De Nederlandse trainer kende een moeizame start bij de Duitse club, maar de laatste weken zijn de resultaten uitstekend. De laatste drie Bundesliga-duels werden gewonnen en dinsdagavond volgde voor Hoffenheim nieuw succes, in de DFB Pokal tegen derdedivisionist MSV Duisburg: 0-2.

Nadat er halverwege nog niet was gescoord in de Schauinsland-Reisen-Arena, maakte Hoffenheim het verschil in het eerste kwartier na rust. De score werd acht minuten na de theepauze geopend door Florian Grillitsch. De middenvelder kwam op de rand van het strafschopgebied in balbezit na slordig uitverdedigen van Duisburg, waarna hij doelman Leo Weinkauf het nakijken gaf met een boogbal.

Vijf minuten later volgde direct de 0-2. Sargis Adamyan werd aan de linkerkant van het strafschopgebied bereikt door Christoph Baumgartner, waarna de Armeense buitenspeler met een laag schot de verre hoek vond. Jürgen Locadia werd vrijwel onmiddellijk daarna gewisseld door Schreuder, terwijl Joshua Brenet als linksback de negentig minuten volmaakte. Hoffenheim stoot door de zege door naar de laatste zestien van het Duitse bekertoernooi.