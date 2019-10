Bazoer maakt met statistieken indruk bij succesvol rentree bij Vitesse

Vitesse heeft dinsdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker afgerekend met De Graafschap. De Arnhemmers, met Riechedly Bazoer weer in de basis, hadden in eigen huis weinig moeite met de club uit de Keuken Kampioen Divisie. In de eerste helft kwam de thuisploeg rap op voorsprong en na de thee wist Vitesse nog een doelpunt te maken: 2-0.

Bazoer was afgelopen weekend niet van de partij bij het duel met ADO Den Haag (0-2 verlies) vanwege een schorsing na een ruzie met teamgenoot Jay-Roy Grot en trainer Leonid Slutsky. Laatstgenoemde bepaalde dat Bazoer na zijn excuses weer mocht terugkeren in de basisopstelling. De middenvelder wist indruk te maken, want in de eerste helft was hij de speler met de meeste balcontacten (43), passes op de helft van de tegenstander (18), voorzetten (6) en gecreëerde kansen (2) en hij won het vaakst het balbezit (12).

Met de zesvoudig A-international in het elftal kwam Vitesse binnen drie minuten op voorsprong. Thomas Buitink probeerde zijn team snel op 1-0 te zetten, maar de middenvelder werd gestuit door de paal. Daarna kon Oussama Darfalou echter profiteren van de rebound: 1-0. Vitesse was sterker dan de huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, maar kon het overwicht niet omzetten in doelpunten. Javier Vet had vlak na de rust de kans om zijn team op gelijke hoogte te brengen, maar de middenvelder werd gestuit door Tomas Hajek.

Vitesse bleef de sterkere ploeg, wat halverwege het tweede bedrijf ook leidde tot een verdubbeling van de marge. Invaller Nouha Dicko stond nog maar net binnen de lijnen of de aanvaller kon de bal in het doel schuiven, na goed voorbereidend werk van onder anderen Matus Bero: 2-0. Daarna kwam de ploeg van Slutsky niet meer in de problemen en was de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker een feit.