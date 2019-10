Amnesty International onderzoekt juridische aansprakelijkheid van Ajax

Het besluit van Ajax om in de winterstop een trainingskamp te beleggen in Qatar heeft veel stof doen opwaaien. Onder meer Johan Derksen en Kees Jansma waren al kritisch op de beslissing van de Amsterdamse clubleiding om in januari naar het Midden-Oosten te trekken en nu hebben ook Amnesty International en Human Rights Watch (HRW) zich afkeurend uitgesproken over de kwestie.

De twee mensenrechtenorganisaties roepen 'aandeelhouders van Ajax op om de club tijdens de aandeelhoudersvergadering op 15 november ter verantwoording te roepen over een trainingskamp in Qatar', zo stelt NU.nl. Ajax maakte vorige week vrijdag bekend zich van 4 tot 12 januari 2020 in Qatar voor te gaan bereiden op de tweede seizoenshelft. "De reden waarom Ajax dit aanbod heeft geaccepteerd is omdat de faciliteiten uitstekend zijn, evenals de beoogde tegenstanders. De trip biedt Ajax eveneens kansen om deze regio op zakelijk gebied te verkennen", zo lichtte de club toe.

Tegenover de trip staat een vergoeding van naar verluidt 700.000 euro. Amnesty International-woordvoerder Emile Affolter is kritisch en wijst daarbij op de erbarmelijke omstandigheden waaronder arbeiders voetbalstadions hebben moeten bouwen voor het WK van 2022 in Qatar. "Ajax kan er niets aan doen dat Qatar is gekozen als gastland voor het WK 2022. Maar de club heeft wel een vrije keus waar in de winter wordt getraind. Bij de bouw van de stadions zijn honderden doden gevallen en arbeiders worden amper of slecht betaald. En dit aantal gaat nog stijgen als het komende jaar onder hoge druk bouwwerkzaamheden moeten worden afgerond. Je kan je als internationale club afvragen of je daar echt aan bij wil dragen en of je over de ruggen van deze uitgebuite mensen extra geld wil verdienen", zegt Affolter.

Amnesty International zoekt volgens NU.nl uit of Ajax 'juridisch aansprakelijk kan worden gehouden voor het in stand houden van de mensenrechtenschendingen', als de club daadwerkelijk naar Qatar trekt voor een trainingskamp. "Maar los daarvan heb je als gezaghebbend bedrijf een morele verantwoordelijkheid. Het lijkt me heel goed als aandeelhouders de club daarop aanspreken en ter verantwoording roepen", aldus Affolter. "We nemen aan dat Ajax een nette club is die mensenrechten hoog in het vaandel heeft", vult Jan Kooy van HRW aan. "Als dat het geval is, is het onbestaanbaar dat het team daar in januari heen gaat voor een luxe trainingsvakantie."

Ajax liet in een eerder stadium al weten sport en politiek te scheiden. Die boodschap wordt nu opnieuw herhaald tegenover NU.nl. "Sport en politiek moet je scheiden. Voor een voetbalclub zijn in januari de omstandigheden daar het beste om optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. En het is ons daar de vorige keer goed bevallen", zo laat Ajax-woordvoerder Miel Brinkhuis in een korte reactie weten.