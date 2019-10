Ajax spint garen bij ‘wondertiener’: ‘Dit komt de club heel goed uit’

Sergiño Dest maakte maandag het nieuws wereldkundig: de back kiest voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten. Oranje lonkte na pogingen van de KNVB en bondscoach Ronald Koeman om de achttienjarige verdediger te overtuigen te kiezen voor het Nederlands elftal, maar uiteindelijk heeft Dest naar 'zijn gevoel' geluisterd. De beslissing van Dest wordt met gejuich ontvangen in de VS, die afrekenen met een lichte trauma, terwijl de commerciële afdeling van Ajax wellicht ook een bescheiden feestje vierde.

Door Tim Siekman

"Ik heb deze keuze op gevoel gemaakt, al was dat zeer lastig. Ik heb er lang over nagedacht om tot de juiste keuze te komen om voor Team USA uit te komen", verklaarde Dest, zoon van een Nederlandse moeder en een Amerikaanse vader. De jongeling weet dat hij bij het Nederlands elftal de komende jaren met topspelers aan de slag kon gaan. "Daar speel je met de beste spelers ter wereld en ze hebben een heel goed team. Dat is ook echt heel mooi. Uiteindelijk heeft mijn gevoel de grootste rol gespeeld, daarom heb ik deze keuze gemaakt", zei de verdediger, die zijn keuze al had gedeeld met Koeman.

"Ik heb het hem verteld, want ik vind het wel netjes dat ik het hem vertel voordat het bij de pers terechtkomt. Hij vindt het jammer, maar respecteert mijn keuze. Want het is een keuze voor mijn leven. Als ik een foute keuze maak of spijt krijg, ben ik degene die er mee zit en niemand anders. Het is mijn leven en ik heb die keuze gemaakt", aldus Dest, die reeds enkele oefeninterlands voor de A-ploeg van de VS achter de rug heeft en voorheen diverse jeugdelftallen van Team USA heeft doorlopen.

Dest kiest voor Team USA: 'Gevoel speelde grootste rol'

'Een grote, betekenisvolle zege'

De leiding van de Verenigde Staten heeft er alles aan gedaan om Dest binnenboord te houden. De voetbalbond heeft in het verleden veelvuldig te maken gehad met spelers die uiteindelijk tóch niet kozen voor Team USA, zoals Giuseppe Rossi en Neven Subotic, die kozen voor respectievelijk Italië en Servië. Onlangs moest men ook het verlies van Jonathan González en Efraín Álvarez (beiden Mexico) slikken. Bondscoach Gregg Berhalter en technisch directeur Earnest Stewart wilden dan ook niets aan het toeval overlaten en maakten werk van Dest.

Het duo was vorige week nog in Amsterdam om na het met 0-1 verloren Champions League-duel met Chelsea met de back te praten over zijn toekomst. Met succes, want Dest blijft de Amerikaanse ploeg trouw. "Hij is een exceptionele jonge speler met een prachtige toekomst voor zich", zei Berhalter, geciteerd door ESPN. "We zijn erg blij dat Sergiño bij ons doorgaat", vulde Stewart, die over zowel de Nederlandse als Amerikaanse nationaliteit beschikt, aan. De oud-aanvaller hoopt dat andere talenten het voorbeeld van Dest volgen. "Onze taak is om een duidelijk pad aan te bieden en om eerlijk en open te communiceren. Uiteindelijk komt het dan aan op een persoonlijk besluit."

Voetbalminnend Amerika is in zijn nopjes met het besluit van Dest en ziet Team USA stiekem al acteren op het WK van 2022. MLS Soccer spreekt van 'een grote, betekenisvolle' en tevens 'schaarse' zege voor het nationale team. 'Veel vaardigheden, tactisch vernuft en een groot potentieel heeft zich zojuist voor tig jaren verbonden aan de VS. Dest is nu al goed. En met leerschool Ajax als wind in de zeilen heeft hij de kans om geweldig te worden. De beslissing van Dest levert ook wat hernieuwd vertrouwen in de slagkracht van de bond op.'

Joël Veltman ziet potentiële concurrent wegvallen: ‘Zo kijk ik er niet naar’

Lees artikel

Men is trots dat 'wereldmacht' Nederland bij dit potje touwtrekken heeft verloren. Met de keuze van Dest om Oranje te negeren, zou het vertrouwen in het Amerikaanse voetbal weer opgekrikt kunnen worden, zo klinkt het. "Nu heeft de nationale ploeg een teen wonder als optie op de backpositie. Het lijkt erop dat Dest een gestage en indrukwekkende groei tegemoet gaat en de komende jaren mooie momenten gaat opleveren. Hoewel het al mooi is dat er weer een FIFA-switch is vermeden, is het nog beter dat we nu wederom een échte voetballer in de selectie hebben."

'Ik kan het één niet los zien van het ander'

Ajax heeft Dest geheel vrijgelaten in zijn keuze, maar een deel van de Amsterdamse club zal vast tevreden zijn met het besluit. Jack van Gelder, presentator van Peptalk van Ziggo Sport, zag maandagavond een patroon. "Ajax brengt het als eerste naar buiten. Hij heeft een Amerikaanse vlag om. Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.) is laatst met Menno Geelen (commercieel directeur, red.) in de VS geweest. Het kantoor (in New York, red.) was al open. Ze hebben een contract afgesloten met ESPN, een grote sportzender...", somde Van Gelder op.

"Ik kan het één niet helemaal los zien van het ander. Ik denk dat het Ajax heel goed uitkomt dat één van de spelers in het nationale team van de Verenigde Staten speelt", besloot de journalist. Van der Sar erkende tijdens zijn bezoek in de VS medio oktober al dat Ajax kan profiteren van de keuze van Dest voor Team USA. "Vanuit commercieel oogpunt zou Amerika perfect zijn", zei de oud-doelman. "Maar mijn directeur voetbalzaken Marc Overmars ziet hem weer liever voor Nederland kiezen, omdat dat minder reisuren betekent."

Naast een partnership met ESPN werkt Ajax ook samen met Bleacher Report, 'één van de meest vooraanstaande mediapartijen in Amerika'. "Zij creëren enorm goede content en hebben betrokken fans. Deze samenwerking biedt voor Ajax veel perspectief als het gaat om bereiken van de huidige fanbase, maar ook het binden van nieuwe fans", aldus Van der Sar. Daarnaast was er al een contract getekend met het Amerikaanse biermerk Bud, terwijl Ajax in de vorige winterstop aan de Florida Cup meedeed. De keuze van Dest kan de expansiedrift van de Amsterdammers een enorme boost geven.

This club is really amazing! They’re killing it!?? #GetChoGrindUp pic.twitter.com/p1gSntxe8M — Michelle Bultmann (@Tinkerbell_510) 17 september 2019

'We volgen bij Ajax een tweesporenbeleid'

Niels Grevenstuk, baas van de afdeling Internatioal Partnerships, deed afgelopen maart in een interview met SPORTNEXT uit de doeken wat de ambitie van Ajax op wereldniveau is. Er wordt gewezen op het feit dat de club in commercieel opzicht nationaal weinig grote stappen nog kan zetten. 'Het stadion kent een hoge bezettingsgraad, het tv-contract met FOX Sports ligt vast tot medio 2025 en vanuit sponsoring haalt Ajax al bijna het maximale uit de Nederlandse markt', zo klinkt het.

"We volgen bij Ajax een tweesporenbeleid, waarbij we aan de ene kant onze voetbalkennis ter beschikking stellen en aan de andere kant kennis en informatie delen om van daaruit langdurige partnerships met lokale partijen af te sluiten en zo extra inkomsten te genereren", vertelde Grevenstuk. Ajax heeft volgens hem 'een ander verhaal': men wil een legacy achterlaten. "We merken dat ons verhaal de interesse wekt van veel buitenlandse partijen. We omarmen talenten en geven hen de ruimte zich te ontwikkelen. Het inspireren van jong talent proberen wij middels de Ajax-filosofie wereldwijd uit te dragen. For The Future is niet voor niets onze pay-off in de VS."

Een nieuwe stap is samenwerken met een club uit de VS, zoals ook is gebeurd in China (Guangzhou R&F Football Club), Australië (Sydney FC) en Japan (Sagan Tosu). "Er hebben meerdere clubs interesse getoond om samen te werken en we zijn dicht bij een akkoord", stelde Grevenstuk, die aangaf grootse plannen in de VS te hebben. "Denk bijvoorbeeld aan vrouwenvoetbal, dat heel groot is in Amerika. Er zijn al vragen vanuit de VS om oefenwedstrijden tegen de Ajax Vrouwen te spelen, maar dat is moeilijk inpassen met de verschillende speelkalenders. We denken bij Ajax heel strategisch en betreden een markt altijd via talent en partnerships. Die methode legt ons vooralsnog geen windeieren."