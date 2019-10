Liverpool-talent baalt van UEFA en noemt straf voor Bulgarije ‘gênant’

De milde straf die de UEFA heeft uitgedeeld aan Bulgarije naar aanleiding van het racisme tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland van eerder deze maand is niet goed ontvangen door Rhian Brewster. De talentvolle aanvaller van Liverpool en tevens jeugdinternational van Engeland uit op Twitter zijn ongenoegen over de in zijn ogen veel te lage straf die de Bulgaarse bond heeft gekregen. De negentienjarige spits noemt het een ‘gênant vonnis’.

Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Bulgarije en Engeland (0-6) van eerder deze maand in Sofia lieten Bulgaarse supporters zich racistisch uit. De Hitlergroer werd getoond, terwijl er apengeluiden klonken zodra donkere spelers aan de bal waren. Het spel werd tot twee keer toe stilgelegd en na afloop sprak UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin schande van het gedrag van de Bulgaarse fans. Hij verklaarde de oorlog aan de racisten en kondigde een zware straf aan.

Another embarrassing Verdict today. Two Games behind closed doors for Nazi salutes and racism. The world needs to wake up. #KickitOut — Rhian Brewster (@RhianBrewster9) 29 oktober 2019

Waar in diverse media de hoop werd geuit dat Bulgarije zou worden uitgesloten van deelname aan het EK, blijft een dergelijke zware straf uit. De nationale ploeg van Bulgarije moet een thuiswedstrijd zonder publiek spelen. Het EK-kwalificatieduel met Tsjechië van volgende maand wordt afgewerkt in een leeg stadion. De Bulgaarse voetbalbond kreeg ook nog een geldboete van 75.000 euro vanwege de racistische geluiden en uitingen. Wanneer een dergelijk incident zich nog een keer voordoet in de komende twee jaar, dan zal Bulgarije nog een wedstrijd zonder publiek moeten spelen.

Brewster vindt dat de Bulgaarse voetbalbond er veel te gemakkelijk vanaf komt. “Opnieuw een gênant vonnis vandaag. Twee wedstrijden achter gesloten deuren voor de nazigroet en racisme. De wereld moet wakker worden”, aldus de voetballer op Twitter.