Xhaka niet tegen Liverpool: ‘Hij zit erdoorheen en is verdrietig’

Granit Xhaka zit er volgens manager Unai Emery helemaal doorheen nadat hij het afgelopen weekend aan de stok kreeg met de Arsenal-aanhang. De aanvoerder werd gewisseld tegen Crystal Palace en dat werd met luid gejuich ontvangen door het thuispubliek. Xhaka reageerde boos op de fans, die hem op hun beurt uitjouwden. Emery houdt de middenvelder voorlopig uit de wind en woensdagavond zal hij dan ook niet in actie komen tegen Liverpool.

Emery haalde de middenvelder na een uur spelen naar de kant ten faveure van Bukayo Saka. Xhaka gooide eerst zijn aanvoerdersband op de grond. De wissel kon op steun van een deel van de Arsenal-aanhang rekenen, waardoor Xhaka onder boegeroep het veld verliet. Doordat de Zwitsers international niet al te snel van het veld stapte, zwollen de kritische geluiden aan. Xhaka reageerde daarop door zijn armen in de lucht te steken en zijn hand achter zijn oor te leggen. Daarnaast zei de middenvelder fuck off richting de eigen aanhang.

Xhaka is onder Emery de eerste aanvoerder, maar mogelijk komt daar een einde aan nu hij zich heeft laten gaan tegenover het thuispubliek. De coach wilde nog niet op de zaken vooruitlopen. “We moeten het stap voor stap aanpakken”, aldus Emery dinsdagmiddag op de persconferentie op weg naar de wedstrijd in de EFL Cup tegen Liverpool. “Eerst moeten we hem herstellen als mens en als speler. Daarna blijven we met elkaar in gesprek over hoe we beter kunnen worden, hoe we met elkaar door kunnen gaan en met de ploeg. Met iedereen. Hij heeft de juiste mindset om een aanvoerder te zijn. Dat heb ik besloten en de spelers hebben dat gerespecteerd. Zondag zat hij fout en heeft hij niet gereageerd als een captain.”

Xhaka trainde dinsdag mee met de Arsenal-selectie, maar zal woensdag niet in actie komen tegen the Reds. “Het is niet makkelijk voor hem en het team”, aldus Emery. “Granit zit erdoorheen, hij is teleurgesteld en verdrietig. Hij heeft vanmorgen gewoon meegetraind, maar hij vindt de situatie verschrikkelijk. Hij wil de ploeg het liefst met van alles helpen. Hij weet dat hij fout zat en voelt dat diep van binnen. Maar dat is normaal als mens.”