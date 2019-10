UEFA straft Bulgarije na nazigroet en apengeluiden tegen Engeland

De UEFA heeft Bulgarije gestraft naar aanleiding van de EK-kwalificatiewedstrijd eerder deze maand tegen Engeland (0-6). Een deel van het publiek in Sofia gedroeg zich racistisch tijdens de wedstrijd en daar is de bond voor bestraft. De Europese voetbalbond heeft bepaald dat de nationale ploeg van Bulgarije twee thuiswedstrijden zonder publiek moet spelen, waarvan een voorwaardelijk. Bovendien heeft de Bulgaarse voetbalbond een boete van 75.000 euro opgelegd gekregen.

De wedstrijd tussen Bulgarije en Engeland werd in de eerste helft tot twee keer toe stilgelegd nadat supporters apengeluiden maakten zodra donkere Engelse internationals aan de bal waren. Op beelden was te zien hoe meerdere supporters de nazigroet toonden tijdens de wedstrijd. Het is niet voor het eerst dat Bulgaarse supporters zich racistisch uitlieten. Het duel in Sofia werd al voor minder publiek gespeeld vanweg een eerdere straf vanwege racisme.

Na afloop van het duel werd er schande gesproken van het gedrag van de Bulgaarse fans. UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin gaf aan dat hij hen hard wilde straffen. In diverse media werd zelfs geopperd om Bulgrije uit te sluiten van deelname van het EK. Zover komt het uiteindelijk niet, want de Bulgaarse ploeg zal alleen het EK-kwalificatieduel met Tsjechië op 17 november in een leeg stadion spelen. Als zich binnen twee jaar nog een racistisch incident voordoet, zal de Bulgaarse ploeg opnieuw in een leeg stadion moeten spelen.

Tijdens de volksliederen ging het al mis op 14 oktober. Zowel Engelse als Bulgaarse fans verstoorden elkaars volkslied met geschreeuw en gefluit. Daar heeft de Engelse bond een boete van vijfduizend euro voor gekregen en de Bulgaarse bond een boete van tienduizend euro. De boete van 75.000 euro krijgt de Bulgaarse bond voor racisme en het gooien van voorwerpen vanaf de tribune, zo laat de UEFA weten. De internationals van Bulgarije moeten voorafgaand de komende twee duels achter een spandoek gaan staan met daarop de tekst: no to racism.

Krasimir Balakov kwam na afloop onder vuur te liggen. De keuzeheer van Bulgarije baarde na de wedstrijd tegen Engeland opzien door te stellen dat hij de racistische geluiden niet had gehoord en dat de Engelsen een ‘groter racismeprobleem’ hebben. Hij besloot niet veel later ontslag te nemen. In een statement voerde de Bulgaarse voetbalbond echter de 'slechte resultaten' aan als reden voor het ontslag. De gebeurtenissen tijdens de wedstrijd tegen Engeland hadden een behoorlijke impact op de Bulgaarse voetbalbond. Naast Balakov, is ook de gehele directie opgestapt. Borislav Mihaylov, president van de Bulgaarse voetbalbond, legde zijn functie neer, evenals vice-president Yordan Letchkov.