Zidane ontkent conflict met Bale: ‘Hij heeft daar toestemming voor, punt’

Zinédine Zidane heeft geen conflict met Gareth Bale, zo benadrukte de trainer van Real Madrid dinsdagmiddag op de persconferentie. Bale hield deze week de gemoederen bezig in Spanje, omdat de Welshman buiten de selectie is gelaten voor de wedstrijd tegen Léganes aanstaande woensdag. Dat is volgens Zidane echter met toestemming van de club en vanwege privéredenen.

"Het gaat om een persoonlijk probleem van Gareth", aldus Zidane, die de aard van de problematiek voor zich hield. "Hij heeft toestemming van de club om naar Londen af te reizen, punt. Er is verder geen verhaal. Hij is vertrokken vanwege persoonlijke dingen. Ik kan verder niet zeggen wat er gebeurd is." Zidane ontkent dat de verstandhouding tussen hem en Bale verstoord is. Afgelopen zomer werd de aanvaller nadrukkelijk aan een vertrek uit de Spaanse hoofdstad gelinkt.

"Er zijn zoveel dingen gezegd, maar wij hebben een goede relatie. Hij is een speler van Real Madrid, die speelt en traint. Als hij niet beschikbaar is, dan is hij niet beschikbaar, punt. Wij weten wat voor speler hij voor ons kan zijn als hij honderd procent fit is." Volgens Zidane heeft Bale ook niet verzocht om hem te laten gaan. "Hij heeft nooit iets gezegd over een vertrek. Als hij kan trainen, traint hij. En als hij kan spelen, speelt hij. En hij heeft al heel veel gespeeld dit seizoen."

In de zomer zei Zidane nog te hopen op een vertrek van zijn pupil. "Als hij morgen vertrokken is, is dat beter voor alle partijen", zei de Fransman toen. Inmiddels wordt Bale gelinkt aan een transfer naar China, maar Zidane wil zich daar niet over uitlaten. "Hij is een belangrijke speler voor deze club en ik juich het niet toe als hij in januari alsnog zou vertrekken."