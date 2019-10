Arturo Vidal baalt van situatie bij Barcelona: ‘Ik ben niet gelukkig’

Arturo Vidal heeft zijn onvrede geuit over zijn huidige situatie bij Barcelona. De Chileense middenvelder moet mede door de komst van Frenkie de Jong genoegen nemen met een bijrol in het Camp Nou en geeft aan niet gelukkig te zijn. De 32-jarige international gaat in een interview met El Mercurio het flirten met Internazionale niet uit de weg.

Vidal is ver verwijderd van een vaste basisplaats. Dit seizoen kwam hij onder trainer Ernesto Valverde in alle competities pas tot een basisplaats. De ex-speler van onder meer Juventus wil zich niet bij de situatie neerleggen. “Ik zal er hard aan werken om de club niet te verlaten en om bij te dragen aan onze doelstellingen van dit seizoen”, aldus Vidal. “Maar ik ben niet gelukkig. Ook al probeer ik deze situatie door te komen en een plek te verdienen in de basiself.”

In LaLiga kwam hij dit seizoen nog niet verder dan 158 speelminuten en 2 doelpunten. Valverde geeft de voorkeur aan andere middenvelders, onder wie De Jong. "Ik probeer geen verklaring te vinden. Je kunt op verschillende manieren over voetbal denken en de trainer is uiteindelijk degene die beslist. Ik probeer de ploeg te helpen wanneer er een beroep op me wordt gedaan.”

Naar verluidt staat Vidal hoog op het wensenlijstje van Internazionale, waar Antonio Conte de trainer is. De twee werkten samen bij la Vecchia Signora en beleefden mooie tijden in Turijn. Vidal lijkt open te staan voor een vernieuwde samenwerking met de trainer. “Ik heb met hem veel moois meegemaakt. Dankzij hem ben ik uitgegroeid tot één van de besten. In de voetballerij is het belangrijk dat je vertrouwen krijgt. Als dat gebeurt, dan groei je", besluit Vidal, wiens contract in het Camp Nou doorloopt tot medio 2021.