Programma TOTO KNVB Beker: Vitesse en De Graafschap trappen af

De eerste ronde van de TOTO KNVB Beker vindt deze week plaats. De opzet van het bekertoernooi is dit seizoen enigszins gewijzigd, waardoor Ajax, PSV, Feyenoord en AZ pas later instromen. Als onderdeel van de afspraken in kader van de veranderagenda, hoeven clubs die zich hebben geplaatst voor de groepsfase van de Champions League en Europa League pas in de tweede ronde van het bekertoernooi in te stromen.

Dinsdag 29 oktober

18.30 uur Vitesse - De Graafschap

19.45 uur IJsselmeervogels - FC Den Bosch

19.45 uur Koninklijke HFC - Telstar

19.45 uur Achilles Veen - Roda JC Kerkrade

19.45 uur GVVV - Helmond Sport

19.45 uur OSS'20 - TOP Oss

19.45 uur Excelsior - NEC

19.45 uur Almere City - Go Ahead Eagles

19.45 uur Rijnsburgse Boys - FC Eindhoven

19.45 uur FC Dordrecht - MVV Maastricht

19.45 uur Flevo Boys - Katwijk

19.45 uur Goes - SC Cambuur

19.45 uur Hoek - PEC Zwolle

20.45 uur NAC Breda - FC Emmen

Woensdag 30 oktober

18.30 uur Heracles Almelo - RKC Waalwijk

19.45 uur Harkemase Boys - FC Groningen

19.45 uur Excelsior Maassluis - sc Heerenveen

19.45 uur De Treffers - FC Twente

19.45 uur Groene Ster - VVV-Venlo

19.45 uur Ajax Amateurs - OFC

19.45 uur Sparta Nijkerk - Fortuna Wormerveer

19.45 uur AFC - ODIN 59

19.45 uur Spakenburg - ASWH

19.45 uur Quick - Willem II

20.45 uur Sparta Rotterdam - FC Volendam

Donderdag 31 oktober

19.30 uur Excelsior'31 - FC Utrecht

20.45 uur Fortuna Sittard - ADO Den Haag