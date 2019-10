Zlatan Ibrahimovic zaait verwarring met aankondiging op Instagram

Zlatan Ibrahimovic laat in een video op Instagram weten dat hij terugkeert naar Spanje. Of hij zijn voetbalcarrière een vervolg geeft in LaLiga wordt echter niet duidelijk. De Zweedse spits heeft een aflopend contract bij LA Galaxy en dus wordt er volop gespeculeerd over zijn toekomst.

”Hola España! Guess what? I’m coming back”, zegt Ibrahimovic in de video. Het is onduidelijk in welke hoedanigheid de Zweedse spits terugkeert naar Spanje, waar hij tussen 2009 en 2011 voor Barcelona speelde. Diverse media houden rekening met een commerciële stunt van de 38-jarige spits, terwijl ook het einde van zijn loopbaan niet uit te sluiten valt.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport liet Ibrahimovic zich eerder deze maand al uit over zijn sportieve toekomst. De ex-aanvaller van onder meer Juventus en Internazionale sloot een rentree in de Serie A niet uit en noemde Napoli, Inter en Bologna als mogelijk nieuwe werkgevers. “Het blijft de moeilijkste competitive ter wereld”, zei hij over de Italiaanse hoogste afdeling.

Het contract van Ibrahimovic bij LA Galaxy loopt door tot aan het einde van dit kalenderjaar. De verwachting is dat hij de Major League Soccer gaat verlaten. Vorige week vrijdag werd hij met zijn club in de play-offs uitgeschakeld voor de Amerikaanse landstitel door Los Angeles FC.