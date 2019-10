Roda JC dient bankgarantie tijdig in: ‘Het is nu aan de licentiecommissie’

Roda JC Kerkrade is ontsnapt aan een faillissement. De Limburgse club heeft maandagavond op tijd een bankgarantie ter waarde van 906.000 euro ingediend bij de KNVB, waardoor sancties waarschijnlijk van de baan zijn. "Roda heeft de nodige documenten aangeleverd. Het is nu aan de licentiecommissie om op basis van die documenten een besluit te nemen", laat een woordvoerder weten aan het Algemeen Dagblad.

De KNVB eiste dat Roda JC maandag een sluitende begroting zou indienen. De koempelclub kampte met een gat van ruim negen ton, maar dat is door de inmenging van onder meer horecaondernemer Roland Hogenelst en Stijn Koster uit de ict-wereld gedicht. Als de licentiecommissie echter niet akkoord gaat met de garantstelling, dreigen sancties voor Roda JC. De Keuken Kampioen Divisie-club kreeg eerder al drie punten in mindering vanwege het overtreden van de licentieregels.

Hogenelst en Koster slaan de handen ineen en nemen samen bijna tachtig procent van de aandelen van Roda JC over, weet Voetbal International. Dat aandelenpakket was eigenlijk bestemd voor de omstreden Mauricio García de la Vega, die na felle protesten van de supporters van Roda JC weer vertrok uit het Parkstad Limburg Stadion. Hogenelst en Koster krijgen steun van drie andere lokale ondernemers, die een kleiner belang in de club nemen.

De resterende twintig procent van de aandelen zijn nog altijd in handen van Aleksei Korotaev, die in februari 2017 binnenkwam met ambitieuze plannen. Vanwege een juridisch conflict zit de Russische Zwitser nog altijd vast in Dubai, waar hij vorige week bezocht werd door Roda-directeur Hessel Meijer. De Limburgers hopen Korotaev uit te kopen, maar voorlopig lijkt de voormalig bankier niet van plan om zijn aandelen van de hand te doen.

