‘Jeugdig AC Milan komt in zoektocht naar ervaring uit in Camp Nou’

AC Milan mengt zich in de strijd om Ivan Rakitic, zo melden diverse Italiaanse media, waaronder La Gazzetta dello Sport. De middenvelder van Barcelona wordt al tijden gelinkt aan stadsgenoot Internazionale, maar ook technisch directeur Ivan Gazidis van Milan denkt goede kansen te maken op de handtekening van de Kroaat.

Rakitic komt sinds de komst van Frenkie de Jong naar Barcelona nauwelijks meer aan spelen toe; de 31-jarige middenvelder had dit seizoen pas één basisplaats in alle officiële wedstrijden van zijn club. De ex-speler van Sevilla en Schalke 04, die nog tot medio 2021 vastligt, lijkt in januari dan ook te gaan vertrekken uit het Camp Nou.

Gazidis, die sinds december vorig jaar in dienst is als technisch directeur bij Milan, staat bekend om zijn voorkeur voor het halen van jonge spelers, maar is ook bereid om te investeren in ervaren spelers. "Ik zal alles doen om deze club weer op het juiste pad te brengen", zegt Gazidis. "Op dit moment hebben we de jongste selectie in de Serie A, maar dit betekent niet dat we niet zullen investeren in ervaren spelers om de jongere spelers te begeleiden."

Maandag bracht het Spaanse Sport nog naar buiten dat Barcelona een ruildeal met aartsrivaal Inter voor ogen heeft voor Rakitic. De Catalanen zouden graag Stefano Sensi willen hebben in ruil voor de 106-voudig international. De Italiaanse middenvelder wordt dit seizoen door Internazionale gehuurd van Sassuolo, met een koopoptie van 25 miljoen euro.