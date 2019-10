‘Als Ten Hag na dit seizoen bij Ajax vertrekt dan moeten ze hem nemen’

Arne Slot staat sinds dit seizoen aan het roer bij AZ. De 41-jarige oefenmeester presteert voorlopig uitstekend met de Alkmaarders, die een tweede plaats bezetten in de Eredivisie en reeds wisten te winnen op bezoek bij Feyenoord (0-3) en PSV (0-4). Henk de Jong, die met hem samenwerkte bij SC Cambuur, voorspelt een grote toekomst voor Slot.

“Toen hij binnenkwam viel me al op dat hij een goed idee over aanvallend voetbal heeft, en daar ook de tactiek en oefenvormen voor wist te bedenken. Hij zorgt ervoor dat spelers weten wat ze moeten doen, maar ook zin hebben om te voetballen”, zegt De Jong in gesprek met de Volkskrant. Slot werkte de afgelopen jaren voor PEC Zwolle (jeugdtrainer), SC Cambuur (assistent- en interim-trainer) en AZ (assistent- en hoofdtrainer). Afgelopen zomer werd hij bij de Alkmaarders de opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken John van den Brom.

“Als Erik ten Hag na dit seizoen bij Ajax vertrekt dan moeten ze Arne nemen. Geloof mij, dan gaan ze er echt niet op achteruit”, stelt de huidige trainer van Cambuur. Ondanks dat er nu veel positiviteit heerst rond AZ, weet Slot zelf dat het in de voetbalwereld snel kan omslaan. “Ja, nu is iedereen positief. Maar als wij aan het begin van het seizoen niet hadden gewonnen van FC Antwerp dat met negen man speelde, dan was ik ‘die beginnende coach’ geweest. Het ligt in het voetbal heel dicht bij elkaar.”

Het is volgens Slot aan de clubleiding te danken dat het nu zo goed gaat met AZ, daar men innoveert en de jeugdopleiding op waarde schat. “Daardoor hebben we nu geweldige spelers die ook nog de fysieke vermogens en voetbalintelligentie hebben om uit te voeren wat wij willen. We gaan nog heel veel van hen horen”, aldus Slot. Voor AZ wacht nu komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Twente.