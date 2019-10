KNVB begint onderzoek naar commerciële activiteiten Danny Makkelie

De KNVB is een onderzoek gestart naar de kledinglijn die scheidsrechter Danny Makkelie heeft opgezet, zo meldt De Telegraaf dinsdagochtend. Makkelie verkoopt via een webshop scheidsrechterskleding en de voetbalbond gaat nu nader bekijken of deze commerciële activiteiten niet in strijd zijn met het contract dat hij heeft getekend.

Het scheidsrechterskorps van de KNVB wordt al jarenlang gesponsord door Nike, terwijl Makkelie vanuit zijn webshop zijn eigen door het merk Macron gefabriceerde kleding aan de man brengt. Daarnaast ontbreekt op de kleding van Makkelie het logo van scheidsrechterssponsor ARAG.

De webshop van de arbiter lijkt op deze manier de concurrentie aan te gaan met de eigen online winkel van de KNVB, waar ook scheidsrechterskleding wordt verkocht. De bond is inmiddels, met instemming van Makkelie zelf, bezig met een intern onderzoek.

Makkelie werkt mee aan het onderzoek ‘omdat hij zelf ook wil weten of hij hiermee de regels overtreedt’, zo voegt De Telegraaf toe. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond wil verder niet te diep ingaan op de kwestie. Wel is hij op de hoogte van de commerciële activiteiten van Makkelie: “En daar kijken we intern nu even goed naar. Tot die tijd wil en kan ik er niks over zeggen.”