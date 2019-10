Drie clubs concreet voor Zlatan Ibrahimovic

Manchester United heeft de pijlen gericht op Boubakary Soumaré. De jonge middenvelder is bij Lille OSC in het bezit van een aflopend contract. (Daily Mail)

De Zweedse spits is bij Los Angeles Galaxy in het bezit van een aflopend contract en ook Napoli en Bologna zijn nadrukkelijk geïnteresseerd.

Jack Rodwell vervolgt zijn loopbaan toch niet bij AS Roma. Paulo Fonseca, trainer van de Romeinen, vangt de problemen in zijn elftal intern op met Gianluca Mancini en ziet daarom af van een transfervrije versterking. (Sky Italia)