Joël Veltman ziet potentiële concurrent wegvallen: ‘Zo kijk ik er niet naar’

Sergiño Dest kon vanwege zijn Nederlandse moeder en Amerikaanse vader voor een interlandloopbaan bij zowel Oranje als bij Team USA kiezen en de toekomst van de jonge verdediger van Ajax was daarom de afgelopen weken onderwerp van gesprek. Maandag maakte hij een einde aan de speculaties met de mededeling dat hij definitief voor de Verenigde Staten kiest en ploeggenoot Joël Veltman is blij dat er duidelijkheid is.

“Ik denk dat het voor Sergiño het allerbelangrijkste is dat hij weer lekker vrij is in zijn hoofd, want natuurlijk doet zo’n situatie iets met een jonge jongen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Het verbaast Veltman niet dat Dest uiteindelijk voor een interlandloopbaan bij de Verenigde Staten heeft gekozen.

“Amerika is natuurlijk ook heel mooi. Het is niet zo dat hij tussen Gibraltar en Nederland moest kiezen”, gaat hij verder. De beslissing van Dest betekent voor Veltman bovendien dat hij een potentiële concurrent minder heeft. De 21-voudig international geeft echter aan hier niet mee bezig te zijn geweest.

“Sergiño had in potentie uiteraard ook het EK van 2020 kunnen spelen, maar zo kijk ik er helemaal niet naar. De beste speelt gewoon. Of dat nu Denzel Dumfries, Kenny Tete, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Daryl Janmaat of Joël Veltman is”, is hij stellig. Dest, die al twee oefeninterlands speelde namens de Verenigde Staten, kan in november in de CONCACAF Nations League tegen Canada of Cuba zijn officiële debuut maken voor de Amerikanen.