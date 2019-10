‘Real gaat akkoord met transfervrij vertrek om 34 miljoen per jaar te besparen’

Gareth Bale leek afgelopen zomer op weg naar de uitgang bij Real Madrid, maar van een vertrek van de Welshman kwam het uiteindelijk echter niet. Trainer Zinédine Zidane deed daarna een aantal keer een beroep op de aanvaller, die tot zijn frustratie begin deze maand echter weer ontbrak in de selectie tegen Club Brugge in de Champions League. Verschillende Spaanse media melden nu dat Bale in januari alsnog op weg lijkt naar de uitgang van het Santiago Bernabéu.

Onder meer AS en Marca komen met het nieuws dat Bale wederom op zoek is naar een uitweg. Volgens laatstgenoemde sportkrant is zijn zaakwaarnemer Jonathan Barnett momenteel zelfs al in gesprek met een aantal Chinese clubs, waaronder Shanghai Shenhua. Bale was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Jiangsu Suning, terwijl ook Shenhua zich eerder al bij zijn management meldde.

Allen: 'Ik zou Gareth Bale wel terug willen zien bij Tottenham'

Een overgang naar Suning ketste echter af nadat Real Madrid besloot om toch een transfersom te vragen voor Bale, die zes jaar geleden voor om en nabij de honderd miljoen euro werd overgenomen van Tottenham Hotspur en nog vastligt tot medio 2022. De Koninklijke is naar verluidt in januari echter bereid om hiervan af te zien en zo flink te kunnen snijden in het salarishuis. Bale verdient netto 17 miljoen euro per jaar in Madrid, wat neerkomt op 34 miljoen euro bruto.

Een transfer richting China lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende optie voor de dertigjarige aanvaller. Het kamp-Bale probeerde afgelopen zomer een overgang naar een andere Europese topclub van de grond te krijgen, maar geen enkele grootmacht was vanwege zijn blessuregevoeligheid bereid om het salaris dat hij bij Real verdient te evenaren. Shenhua bood Bale afgelopen zomer zelfs 25 miljoen euro netto per jaar en hij kan nu waarschijnlijk weer eenzelfde aanbod verwachten.

Bale ontbrak onlangs wegens fysieke klachten overigens tegen Real Mallorca en Galatasaray en lijkt woensdagavond eveneens niet van de partij te zijn tegen Leganés. Real bracht, waarschijnlijk op verzoek van Bale zelf, geen medisch rapport naar buiten, maar de aanvaller werd dinsdag wel gezien terwijl hij een vlucht richting Londen betrad.