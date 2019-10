‘Driejarig contract ligt klaar voor bijna transfervrije Jan Vertonghen’

Jan Vertonghen beschikt over een aflopend contract bij Tottenham Hotspur en de Londenaren zijn volgens geruchten uit Engeland vooralsnog niet van plan om de verdediger een nieuwe verbintenis voor te leggen. De 32-jarige Belg lijkt dan ook bezig te zijn aan zijn laatste seizoen namens the Spurs en Vertonghen wordt al langer in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. Als de Amsterdammers echter concreet worden, krijgen zij waarschijnlijk concurrentie van Internazionale.

I Nerazzurri waren afgelopen zomer al in de markt voor de Belgisch recordinternational en volgens The Guardian willen zij na afloop van dit seizoen een nieuwe poging wagen om Vertonghen in te lijven. Tottenham zou al duidelijk gemaakt hebben dat het niet van plan is om de stopper in januari van de hand te doen, waardoor Inter nog een halfjaar langer geduld zal moeten hebben.

Vertonghen over contractsituatie: 'Er zijn wel wat zaken gaande'

De Italianen hadden afgelopen zomer niet het geld om Vertonghen over te nemen, maar er zal geen transfersom betaald hoeven te worden als hij na dit seizoen inderdaad de gang naar Milaan wil maken. Trainer Antonio Conte is op zoek naar versterkingen voor zijn defensie en zou in de routinier een uitgelezen kandidaat zien. Vertonghen kan volgens de Engelse kwaliteitskrant een driejarig contract tekenen in het Giuseppe Meazza. Als Tottenham besluit om hem een nieuwe aanbieding te doen, lijkt het onwaarschijnlijk dat zij deze contractduur zullen evenaren.

Vertonghen zou in het geval van een overstap naar Inter na Diego Godín en Stefan de Vrij de derde centrale verdediger van naam zijn die zich bij de club voegt. Conte heeft voor die positie verder nog de beschikking over Milan Skriniar, Andrea Ranocchia en de talenten Alessandro Bastoni en Lorenzo Pirola.