Perez en Kraay voeren felle discussie over ‘niet snuggere’ Feyenoorder

Feyenoord verloor zondag met 4-0 van Ajax, een nederlaag die Jaap Stam heeft doen besluiten op te stappen bij de Rotterdamse club. Rick Karsdorp was medeverantwoordelijk voor de eerste tegengoal voor Feyenoord, aangezien de rechtsback Quincy Promes niet in de gaten had. Kenneth Perez is zeer kritisch over het optreden van Karsdorp.

"Waar heeft een trainer invloed op? Fitheid van spelers en tactiek. En het opstellen van de spelers aan de hand daarvan", begint de analist maandagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports. "Fitheid hebben ze niet of nauwelijks. Het is niet alleen zijn schuld (Stam, red.), maar ook omdat je spelers krijgt die gewoon niet fit zijn. Maar het is vooral de tactiek."

De oud-middenvelder ziet erg weinig samenwerking bij Feyenoord. "Gisteren zat ik er met verbazing naar te kijken hoe Feyenoord zich presenteerde. Ze hebben een aantal spelers die gewoon niet snugger zijn", aldus Perez, die doelt onder meer op het 'slaapmoment' van Karsdorp. "Of dat met tactiek te maken heeft? Je kan natuurlijk wel voor een andere speler kiezen die het misschien beter begrijpt."

Hans Kraay junior kan de suggestie van Perez niet plaatsen. "Dan kom je bij de Lutsharel Geertruida's en de Tyrell Malacia's", aldus de oud-voetballer. Perez countert: "Wat is er mis met Malacia dan? En wat is er mis met Geertruida? Ik ken hem niet, jij ook niet denk ik. Wel? Hoe ken jij hem dan? Wat voor soort speler is hij dan?", vraagt de Deen zich af.

"Een jeugdspeler die aanhikt tegen het eerste elftal, die Feyenoord niet meer geeft. Misschien is hij fitter", reageert Kraay junior. "Dat is al een pluspunt", reageert Perez weer. "En veel slechter dan Karsdorp kan hij niet zijn. Je hoeft als trainer niet te kiezen voor: die ken ik. Je kan ook kiezen: wie kan mijn opdracht uitvoeren, zodat we normaal staan? Dit (van Karsdorp, red.) slaat helemaal nergens op!"