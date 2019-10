‘Troost negeerde Feyenoord-scouting en drukte er vier miskopen doorheen’

Johan Derksen stelt dat Sjaak Troost verantwoordelijk is voor vier miskopen bij Feyenoord. Volgens de analist van Veronica Inside heeft de technisch directeur, tegen het advies van de scouting van Feyenoord in, de komst van Marcos Senesi, Edgar Ié, George Johnston en Liam Kelly er doorheen gedrukt.

"Hij is een beetje de kwade genius", aldus Derksen over Troost, die sinds deze zomer technisch directeur van Feyenoord is. "Hij heeft hele slechte dingen gedaan, want er is nu uitgelekt dat Senesi, Ié, die jongen van Liverpool (Johnston, red.) plus die jongen van Reading (Kelly, red.) helemaal buiten de scouting om gehaald zijn. De scouting heeft alleen videobeelden gezien en op basis van die videobeelden geadviseerd om ze niet te nemen."

Volgens Derksen luisterde Troost niet naar het advies. "Toen heeft Troost beslist om ze wél te nemen. Dus hij is als technisch directeur verantwoordelijk voor vier miskopen. En dat zijn allemaal jongens met een dik salaris, en nog een met een vette transfersom. Dus die man heeft vanaf de eerste dag een hele slappe en zwakke indruk gemaakt en is waarschijnlijk ook geen enkele steun voor Jaap Stam geweest."

Martijn Krabbendam van Voetbal International stelt in het praatprogramma dat Troost ook weinig steun kreeg van de Feyenoord-scouting. "Die scouting is ook wel een verhaal: als ze naar spelers vroegen, dan had de scouting wel rapporten, maar alleen van spelers die voor Feyenoord eigenlijk niet waren te betalen. Dus toen hebben ze op een andere manier geprobeerd om toch die groep te versterken."