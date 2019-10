Feyenoord gaat voor Dick Advocaat als opvolger van Jaap Stam

Feyenoord ziet in Dick Advocaat de ideale man om de opgestapte Jaap Stam op te volgen, zo melden Voetbal International en het Algemeen Dagblad maandagavond. Dat nieuws komt niet als een verrassing, want direct na de bekendmaking van het ontslag van Stam kwam een geruchtenstroom over de komst van Advocaat op gang.

Feyenoord wil Advocaat naar verluidt tot het einde van het seizoen vastleggen. Na de huidige jaargang hopen de Rotterdammers een oefenmeester aan te stellen voor de lange termijn. Al voor de komst van Stam naar De Kuip was Advocaat overigens in beeld als trainer, maar de ervaren coach zag daar mede vanwege 'het negatieve sentiment rondom zijn mogelijke komst' vanaf.

Inmiddels zou Advocaat wel oren hebben naar een kort dienstverband in de Maasstad. De ex-bondscoach van Oranje was al eerder aan Feyenoord verbonden als klankbord voor trainer Giovanni van Bronckhorst en was het laatst in dienst als trainer van FC Utrecht, waar hij afgelopen zomer afscheid nam als winnaar van de play-offs voor een ticket voor de voorronde van de Europa League.