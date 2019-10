Ryan Thomas moet meerdere wedstrijden missen na rode kaart tegen AZ

De tuchtcommissie van de KNVB heeft Ryan Thomas voor twee wedstrijden plus één voorwaardelijk geschorst. De middenvelder van PSV, die zondag rood kreeg tegen AZ (0-4 verlies) na een trap op de enkel van Fredrik Midtjsö, moet daardoor de uitduels met Sparta Rotterdam en Willem II aan zich voorbij laten gaan. PSV kan nog in beroep gaan tegen de schorsing.

Thomas maakte zondagmiddag na bijna anderhalf jaar blessureleed zijn basisdebuut voor PSV. Het duel duurde voor de Nieuw-Zeelander uiteindelijk slechts twintig minuten. Scheidsrechter Pol van Boekel trok aanvankelijk geel voor de grove overtreding van Thomas, maar bekeek op aanraden van de VAR de beelden aan de zijlijn en besloot toen een rode prent uit te delen.

"Ik kan er niet veel over zeggen. Ik probeerde hem natuurlijk niet expres te raken", toonde Thomas zich na afloop van de wedstrijd schuldbewust bij FOX Sports. "De beelden spreken voor zich. Ik neem de scheidsrechter niets kwalijk, het is honderd procent een rode kaart." De middenvelder hoopte in eerste instantie de bal te kunnen blokken: "Mijn voet was natuurlijk wel wat hooggeheven en het ziet er nu enorm slecht uit."