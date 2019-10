Franck Ribéry krijgt fikse schorsing na duwen grensrechter

Franck Ribéry is drie wedstrijden geschorst voor het duwen van een grensrechter na het verloren duel tussen Fiorentina en Lazio (1-2). De Franse aanvaller was woest op de arbitrage en had daar maandag via social media al zijn excuses voor aangeboden. De Italiaanse bond heeft nu besloten de veteraan voor drie duels te schorsen. Ribéry moet daarnaast een boete van 20.000 euro betalen.

De aanvaller pakte de assistent-scheidsrechter hard aan, waarna de routinier door ploeggenoten bij de arbiter vandaan werd gehaald. Aanleiding van het wangedrag van Ribéry was een zogenaamd fout van Jordan Lukaku op Riccardo Sotil, voorafgaand aan de winnende treffer van Ciro Immobile aan het eind van de wedstrijd.

De buitenspeler had eerder op de maandag al excuses aangeboden. "Het spijt me wat er gebeurd is. Ik wil me verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, de fans en de trainer en biedt zeker ook de grensrechter mijn excuses aan. Ik was heel nerveus en teleurgesteld na de wedstrijd. Ik hoop dat daar begrip voor is", aldus Ribéry, die nu de duels met Sassuolo, Parma en Cagliari mist.