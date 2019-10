‘Zoveel domoren bij Feyenoord, zelfs Guardiola zou huilend weglopen’

Feyenoord verloor zondag met ruime cijfers van Ajax (4-0), waardoor de roep om een nieuwe trainer steeds luider wordt in Rotterdam. Oud-speler Jan Everse legt de schuld van de sportieve malaise echter niet bij trainer Jaap Stam, maar bij de spelersgroep. Ook John de Wolf is van mening dat de spelers van Feyenoord veel beter horen te presteren.

"Dit is niet van vandaag of gisteren", verzucht Everse in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Het is al jaren kommer en kwel bij die club. Dat ene kampioensjaar (2017, red.) heeft heel veel verbloemd. Daarna is er niets meer gebeurd. Dat is het verhaal. Ik heb niet één goede aankoop gezien." Feyenoord heeft volgens de ex-trainer van onder meer PEC Zwolle een kwaliteitsinjectie nodig. "Zelfs Heracles Almelo speelt een beter positiespel. Dat is niet de schuld van de trainer. Met de spelers die Feyenoord heeft kún je geen goed positiespel spelen."

De Wolf weet uit ervaring dat goede resultaten de rust bij Feyenoord kunnen doen laten terugkeren. "Het enige medicijn is resultaat. Als groep moet je bij elkaar blijven, één plan hebben en dat uitvoeren. De spelersgroep en de staf moeten het doen", aldus de oud-verdediger, die weet dat Stam niet te benijden is. "Ik weet hoe moeilijk het kan zijn bij Feyenoord. Maar je moet blijven geloven in de dingen die je moet doen. Met wat er omheen gebeurt, moet je je als groep niet bezig houden."

Jaap Stam niet bang voor ontslag: 'Er is een tendens gecreëerd'

Everse maakt zich naast het aankoopbeleid zorgen over de jeugdopleiding van Feyenoord. "Ik zou bij God niet weten wie nu de baas is bij Feyenoord. Wat ook ontbreekt is een heel goede scout. Wat heeft de scouting nou eigenlijk voortgebracht?" Everse geeft een voorbeeld van een speler die volgens hem niet goed genoeg is voor Feyenoord. "Een speler als Orkun Kökcü vind ik niets bijzonders. Ik zie geen spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt of Donny van de Beek doorkomen."

De positie van Stam bij Feyenoord staat onder druk, maar De Wolf wil niet openlijk speculeren over de toekomst van de oefenmeester in De Kuip. "Over de trainer ga ik me niet uitlaten. Om te weten wat daar gebeurt moet je er hele dagen bij zitten." Everse vindt dat de trainer 'altijd verantwoordelijk is', al voelt hij ook mee met Stam na het echec tegen Ajax. "Het zijn bijna allemaal slaapkoppen. Met zoveel domoren in je elftal, maakt Josep Guardiola ook niks klaar. Die zou na twee weken huilend weglopen. Stam heeft bij de supporters weinig krediet. Maar ik zou niet weten wie het met dit materiaal beter zou doen." Feyenoord vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.