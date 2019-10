Vormer: ‘Het deed me pijn hoe er met hem werd omgegaan bij Feyenoord’

Ruud Vormer heeft een nare smaak overgehouden aan het vertrek van Martin van Geel afgelopen zomer als technisch directeur van Feyenoord. De middenvelder van Club Brugge, die tussen 2012 en 2014 in De Kuip actief was, snapt niet waarom de huidige algemeen directeur van Willem II op zo'n slechte manier is behandeld door met name de supporters van Feyenoord.

"Je hebt in Martin van Geel een geweldige technisch directeur, een man die aan de basis heeft gestaan van vijf prijzen bij Feyenoord", opent Vormer het gesprek met Voetbal International. "En wat doe je dan met zo iemand? Je serveert hem genadeloos af. Onbegrijpelijk, kan ik met mijn verstand totaal niet bij. Helemaal niet als je ziet hoe de club er nu voor staat. Want laten we eerlijk zijn: echt beter gaat het zonder hem niet." Van Geel werd opgevolgd door interim-directeur Sjaak Troost, met Frank Arnesen als beoogde nieuwe technisch directeur in De Kuip.

In the Zone | Narsingh: 'Je kunt wel zeggen dat we goed weg zijn gekomen'

Vormer maakte Van Geel naast Feyenoord ook mee bij Roda JC Kerkrade. "Je mag gerust weten dat het me pijn deed te zien hoe er afgelopen seizoen met Martin is omgegaan bij Feyenoord. Uitgefloten worden door zijn eigen supporters; dat heeft hij zó niet verdiend." Vormer heeft nog geregeld contact met Van Geel. "Van dichtbij weet ik wat Martin voor een fantastische, oprecht geïnteresseerde kerel is."

Vormer verwijst daarnaast naar het uitgebreide CV van 'vakman' Van Geel. "Of het nu bij Roda was, bij AZ, en dus ook bij Feyenoord; vrijwel overal heeft hij prima werk geleverd. Blijkbaar wil niet iedereen dat zien. Maar, geloof me, bij Willem II gaat hij het nu weer uitstekend doen. Schrijf maar op: als algemeen directeur zal hij die club naar boven stuwen."